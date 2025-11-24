Suscríbete
Celebridades

40 años del baile de Lady Di y John Travolta

Cuatro décadas después, el icónico baile entre Lady Di y John Travolta sigue revelando cómo una sola noche cambió la narrativa de la realeza y del estilo en plena era ochentera

Noviembre 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
vestidos princesa diana

40 años del baile de Lady Di y John Travolta

getty

Cuando la atención global se posó sobre la princesa Diana y la sala de baile de la White House el 9 de noviembre de 1985, pocos sabían que el giro, la música y el terciopelo azul serían parte del legado de moda del siglo XX. Aquel salón, el vestido y el paso de baile junto a John Travolta no sólo capturaron un instante; redefinieron cómo la alta costura y la postura pública pueden entrelazarse para siempre.

También te interesa...
El vestido de maíz de Fátima Bosch en Miss Universo un homenaje luminoso al origen de México.jpg
Moda
La fuerza cultural del maíz inspiró el vestido dorado más significativo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miss Colombia y Miss Filipinas hablan sobre el error en Miss Universo 2015
Agenda
Miss Colombia y Miss Filipinas hablan sobre el error en Miss Universo 2015
Marzo 04, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

Diana de Gales llegó envuelta en un vestido diseñado por Victor Edelstein: azul profundo con hombros descubiertos, líneas que abrazaban la silueta y un aire de reinvención. En su decimotercer mes como princesa de Gales, entró al salón como símbolo de carisma, vulnerabilidad y presencia consciente. Cuando John Travolta extendió la mano para invitarla a bailar frente al presidente Ronald Reagan y su esposa, Nancy, el protocolo se transformó en leyenda.

En esa pista de mármol ajedrezado, la cámara captó algo más que dos personas moviéndose al compás, un diálogo sin palabras sobre poder y glam. Diana de Gales dominó el epicentro de la sala, su vestido recorrió la pista como un signo de clase, John Travolta la guió con suavidad, y la sociedad global lo diseccionó como un momento de feminidad compleja y palabra silente.

39 años después, el príncipe Harry conoce a John Travolta al igual que su mamá, la princesa Diana

El pasado 9 de noviembre se cumplieron 40 años del icónico baile entre John Travolta y Diana de Gales

getty

Los cuatro decenios posteriores no han sido generosos con tantas imágenes tan icónicas. El vestido cobró su propio nombre —Travolta dress— y la instantánea acaparó portadas, libros de moda, exposiciones. Su eco se escucha hoy en cualquier gala donde la pasarela, el protocolo, la historia y la silueta se cruzan.
Este baile fue, en cierto modo, una declaración, Diana de Gales estaba viviendo su narrativa con aplomo, John Travolta aceptó su rol de compañero sin protagonismo robado, y la sala entera pareció contener el aliento. No fue casualidad que el vestido volviera repetir apariciones y que el evento se reinterpretara como ejemplo de momentos históricos que marcan tendencias.

Hoy, cuando miramos aquella imagen en alta resolución, lo que vemos es más que una foto, vemos moda en acción, vemos dos figuras que supieron conjugar presencia pública y atractivo personal, y vemos un símbolo de qué sucede cuando el estilo no es solo estética, sino construcción de identidad.

John Travolta Diana de Gales Lady Di princesa diana
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella.jpg
Celebridades
Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella
Noviembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
vestido-de-la-venganza.jpg
Agenda
El vestido de venganza de la princesa Diana queda oficialmente inmortalizado con una nueva figura de cera
Noviembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ELLE's 2025 Women In Hollywood Celebration Presented By Ralph Lauren and Bvlgari With Support From evian, Hendrick's Gin, And Lucid Motors - Inside
Celebridades
Lo que el lenguaje corporal de Jennifer Aniston sugiere sobre su debut en pareja con Jim Curtis
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala
Celebridades
La maldición de las parejas que asisten juntas a la MET Gala
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Parisian Spice
Celebridades
Así fue el casting de Victoria Beckham para ser una Spice Girl
En 1994 una joven Victoria Adams se presentó a un aviso que pediría “chicas listas, extrovertidas, ambiciosas”. Aquella audición la condujo a convertirse en “Posh Spice” y dio inicio a una transformación inesperada
Noviembre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable.jpg
Celebridades
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable
En su cumpleaños número 63, Demi Moore reafirma su estatus como ícono de estilo con un traje blanco de aire arquitectónico y una lección de sofisticación atemporal
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood.jpg
Celebridades
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood
Empresario, discreto y con una presencia constante en la vida de Kris Jenner. Así es Corey Gamble, el hombre que conquistó a la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.jpg
Celebridades
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo habló por primera vez del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y confesó que la pedida fue improvisada, una noche íntima en la que el amor y la espontaneidad superaron cualquier plan perfecto
Noviembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García