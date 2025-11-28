Suscríbete
Belleza

Tendencias de maquillaje que realmente favorecen a mujeres latinas en 2026

Tonos, texturas y técnicas que resaltan la estructura, el color de piel y los matices únicos de las mujeres latinas en las tendencias de makeup 2026

Noviembre 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Tendencias de maquillaje que realmente favorecen a mujeres latinas

Marc Piasecki/WireImage

Hablar de maquillaje para mujeres latinas implica entender algo fundamental: nuestra diversidad. Pieles cálidas, neutras, doradas, oliva; rostros que combinan ángulos suaves con estructura marcada; labios naturalmente definidos y cejas expresivas. Las tendencias de 2025 por fin reconocen esa riqueza y se alejan del maquillaje universal o genérico. Este año, la belleza se mueve hacia técnicas que acompañan lo que ya existe, que no buscan homogeneizar, sino potenciar.
El maquillaje deja de ser una máscara y se convierte en un lenguaje de identidad. Las casas de moda y las firmas de lujo han empezado a construir sus propuestas pensando en subtonos más amplios, texturas que funcionen en climas cálidos y húmedos, y colores que se vean vivos en pieles medias y profundas.
Estas son las tendencias que más favorecen las mujeres latinas

Piel satinada con luz estratégica

El glass skin pierde protagonismo y da paso a un acabado más natural, se trata de una piel satinada y luminosa sólo en puntos clave. Este tipo de glow favorece muchísimo a los subtonos cálidos y oliva porque refleja la luz sin exagerar la textura.
Cómo lograrlo:

  • Bases ligeras con acabado semi-mate o satinado.
  • Iluminador en crema aplicado sólo en sienes, pómulos altos y puente de la nariz.
  • Polvo translúcido en zonas de calor (frente, nariz y barbilla) para evitar brillo excesivo.

Este equilibrio realza la estructura sin borrar la naturalidad de la piel.

Sombras cálidas que elevan el tono

Los tonos terracota, cobre, ciruela suave, café tostado y dorado antiguo son los más favorecedores para la mayoría de mujeres latinas. En 2026, estos colores llegan en texturas mate sedosas y metálicos suaves, ideales para profundizar la mirada sin endurecerla.
Por qué funcionan: Acentúan la calidez natural de la piel y permiten crear profundidad sin contrastes artificiales. Además, fotografían muy bien en interiores, exteriores y luz nocturna.

Sombras terracota.jpg

Sombras cálidas que elevan el tono

Pinterest

Labios definidos en tonos tierra modernos

El nude rosado no siempre favorece a pieles latinas, pero en 2026 aparece una nueva categoría de nudes vivos, es decir, tonos cocoa, miel tostado, durazno cálido y vino suave. Estos colores se integran de forma más armónica con la pigmentación natural de los labios.
Tips del año:

  • Delineado suave para realzar su forma sin sobrecargar.
  • Labiales satinados o en crema para dar volumen.
  • Tonos más oscuros por la noche y más miel/durazno por el día.
Labios.jpg

Labios definidos en tonos tierra modernos

Pinterest

Rubor en tonos cálidos: el imprescindible para latinas

En 2026, el rubor deja de ser un toque final y se convierte en protagonista. Los tonos que mejor funcionan son:

  • Coral cálido
  • Terracota suave
  • Melocotón profundo
  • Rosa quemado

Aplicado en las mejillas altas y ligeramente hacia la sien, eleva la expresión y aporta vitalidad sin cambiar la estructura natural del rostro.

Cejas naturales con estructura suave

Las cejas latinas suelen ser expresivas y con forma definida. En lugar de laminar o exagerar, la tendencia se mueve hacia la ceja estructurada suave con relleno ligero, definición mínima y acabado pulido. Mantiene la fuerza del marco facial sin estilizar de más.
Clave: gel transparente o ligeramente tintado para dar dirección sin rigidez.

Delineado suave que respeta la forma del ojo

El delineado gráfico extremo pasa a segundo plano. Lo que domina es el soft liner son líneas difuminadas en café profundo, vino o bronce. Estas variantes favorecen más que el negro absoluto porque se integran con el tono de piel sin endurecer la mirada.

Por qué estas tendencias funcionan

Las mujeres latinas brillan cuando el maquillaje acompaña su estructura facial en lugar de cubrirla. Estas tendencias funcionan porque trabajan con los subtonos naturales, no contra ellos. La piel se ve más saludable, los ojos más intensos y los labios más definidos sin necesidad de sobrecargar el rostro.
El maquillaje de 2026 entiende que la belleza latina es diversa, expresiva y con matices ricos que merecen una estética que los potencie. Tendencias que no uniforman, sino que celebran.

Eurídice Aiymet Garavito García
