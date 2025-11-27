Suscríbete
La noche en que Letizia rescató la tiara más poderosa de la realeza española

Letizia recupera la histórica tiara Cartier de Victoria Eugenia y la acompaña con un look elegante y calculado, desde el maquillaje hasta el vestido

Noviembre 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Spanish Royals Host A Dinner Gala For German President Frank-Walter Steinmeier

Getty Images

Cuando la apareció en la cena de gala en el Palacio Real, no sólo llamó la atención por su porte habitual, sino por la reaparición de la tiara Cartier de Victoria Eugenia —una de las piezas más simbólicas de las llamadas joyas de pasar— convirtió su presencia en un gesto de continuidad histórica y una declaración estética medida al detalle. Esta tiara, diseñada por Cartier en el siglo XX para la reina Victoria Eugenia, “Ena”, ha sido durante décadas un icono art decó dentro del joyero real español. Volver a verla sobre la cabeza de una reina consorte española tiene un peso que va más allá de la banalidad.

Letizia eligió esta pieza no por capricho, sino por protocolo y significado. Las joyas de pasar son aquellas que Victoria Eugenia determinó que debían usarse exclusivamente por las reinas consortes de España. No pertenecen a nivel personal, sino a la institución, y se reservan para actos de máxima importancia: visitas de Estado, recepciones solemnes y momentos donde la representación de la Corona exige una presencia cargada de simbolismo. Usar la tiara Cartier implica, por tanto, ocupar un lugar dentro de una línea que comenzó hace más de un siglo. Es un gesto que subraya continuidad, legitimidad y respeto por la tradición.
La pieza, en su versión actual, combina diamantes montados en platino y un diseño geométrico característico de principios del siglo XX. Aunque la tiara tuvo variantes en su historia —incluyendo un periodo en el que lució esmeraldas—, su esencia permanece intacta: una arquitectura limpia, simétrica y sofisticada, muy distinta a las tiaras florales o románticas que suelen asociarse a la realeza europea.

Letizia y Felipe VI.jpg

Letizia y Felipe VI

Getty images

Para acompañarla, La reina Letizia optó por un total look que respetaba el protagonismo absoluto de la joya. Su elección no fue casual, cuando una pieza histórica con tal carga visual vuelve a escena, el resto del estilismo debe actuar como su marco.

El vestido de la reina Letizia

La reina seleccionó un vestido de líneas sobrias con un patrón estructurado que alargaba la silueta sin rigidez. El tejido —elegante, profundo y con caída controlada— funcionaba como un telón perfecto para el brillo frío de los diamantes. La ausencia de estampados o bordados permitió que la mirada ascendiera de forma natural hacia la tiara Cartier.

Reina Letizia.jpg

Letizia de España

Getty images

El maquillaje

Letizia apostó por un maquillaje pulido, centrado en realzar la mirada sin dramatizarla. Un difuminado suave en tonos tierra, pestañas definidas y un delineado discreto aportaron intensidad sin competir con el resplandor de la tiara Cartier. La piel se mostró luminosa y equilibrada, con una base ligera que dejaba ver textura natural. En los labios, un tono neutro —ni demasiado rosado ni demasiado beige— mantuvo la armonía general del look.

El peinado

El peinado fue una de las decisiones más estratégicas. La reina llevó un recogido elegante y firme, diseñado específicamente para sostener la estructura de la tiara Cartier sin añadir volumen extra. Este tipo de peinado no sólo responde a estética; garantiza la estabilidad de una pieza pesada y asegura que la diadema se integre a la forma del rostro sin parecer añadida.

Tiara Cartier.jpg

Sólo las reinas consorte utilizan ‘Joyas de pasar’

Getty images

La tiara Cartier no fue sólo un accesorio histórico, sino el corazón visual y simbólico de la noche. Un puente entre el legado de Victoria Eugenia y la presencia contemporánea de una reina que entiende que la moda, en ciertos escenarios, es también un lenguaje diplomático.

Letizia Reina Letizia Cartier tiara
Eurídice Aiymet Garavito García
