Moda

Hombreras: las aliadas de los años 80 que regresan con fuerza este invierno

Las hombreras regresan este invierno con una interpretación más refinada y arquitectónica, aportando estructura y fuerza a las siluetas contemporáneas

Noviembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six

Neil Mockford/Getty Images

Durante décadas, las hombreras fueron ese detalle que dividía opiniones, para algunas, un símbolo máximo de poder; para otras, un recuerdo distante de los años 80 que era mejor dejar en el archivo, sin embargo, la moda siempre encuentra la manera de regresar a lo que marcó una época, y este invierno confirma que la silueta de hombros estructurados vuelve a ocupar un lugar central. No como un guiño nostálgico, sino como una reinterpretación sofisticada que se adapta a cómo nos vestimos hoy.

En las pasarelas más influyentes, la presencia de las hombreras no pasa desapercibida. Marcas contemporáneas han recuperado este recurso para redefinir proporciones y dar un carácter escultórico a las prendas. Las vemos en blazers impecables, abrigos de línea recta, vestidos minimalistas y hasta en knitwear que antes se asociaba a un estilo más suave. La intención no es replicar el maximalismo de los 80, sino lograr que la estructura aporte claridad visual, es decir, un hombro trabajado cambia por completo la manera en la que se lee una silueta.

El atractivo de este regreso tiene que ver con el equilibrio entre fuerza y elegancia. Las hombreras introducen un gesto arquitectónico que eleva incluso los looks más simples. Un suéter de punto adquiere presencia, una camiseta se vuelve más intencional y un abrigo se transforma en pieza clave. En un invierno que apuesta por la sobriedad bien pensada y por las prendas duraderas, esta construcción se convierte en una herramienta para estilizar sin esfuerzo.
También hay un componente emocional en su retorno. Los hombros marcados evocan una sensación de seguridad, un tipo de postura que transmite claridad, estabilidad y decisión. En un contexto donde la moda convive con cambios constantes —nuevos ritmos de trabajo, nuevas dinámicas sociales, nuevas necesidades estéticas—, no sorprende que resurja un elemento que refuerza visualmente la presencia de quien lo lleva.

Las interpretaciones actuales, sin embargo, son más medidas. Los diseñadores apuestan por hombreras ligeras, integradas con precisión, que respetan la caída natural de la prenda. No buscan teatralidad, buscan armonía. Es un regreso que prioriza la composición por encima del volumen excesivo. La idea es crear estructura sin rigidez, definición sin exageración.

Las hombreras de los 80’s están de vuelta

Cortesía

Para quienes buscan actualizar su guardarropa de invierno, las hombreras funcionan como ese detalle que transforma lo cotidiano en algo más pulido. Un blazer con hombros definidos puede sustituir a un abrigo; una blusa estructurada puede elevar un look de oficina; un vestido con silueta geométrica convierte una salida nocturna en una experiencia más sofisticada. Es una tendencia que no obliga a adoptar un estilo completo, basta una pieza para notar el efecto.

En esencia, este regreso no es un revival literal, sino una evolución. Las hombreras vuelven, sí, pero con una sensibilidad contemporánea que prioriza la calidad de la construcción, la sutileza del volumen y la intención detrás de cada prenda.

Eurídice Aiymet Garavito García
