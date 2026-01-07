Suscríbete
5 tendencias de 2025 que NO extrañaremos

Estas 5 tendencias de 2025 agotaron rápido su discurso y no generan nostalgia al dejarlas atrás

Enero 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style : Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020 : Day Seven

Getty Images

La moda avanza también por descarte. No todo lo que fue tendencia merece continuidad y 2025 dejó claro que algunas apuestas, aunque virales y omnipresentes, agotaron rápido su narrativa. No por provocadoras, sino por forzadas. Estas son 5 tendencias de 2025 que no generan nostalgia, sino alivio estético al pensar que quedaron atrás.

Microprendas imposibles de usar

Tops diminutos, faldas que apenas cumplían su función y vestidos que exigían más autocontrol que estilo. En 2025, la obsesión por lo microscópico cruzó la línea entre sensualidad y desgaste. El problema no fue el atrevimiento, sino la falta de intención real con prendas diseñadas para verse en cámara, no para existir en el cuerpo. La moda pierde fuerza cuando se vuelve incómoda sin razón.

Micro falda.jpg

Este 2026 nos olvidamos de las micro prendas

Pinterest

Transparencias sin contexto

Las transparencias siempre han tenido lugar en la moda, pero en 2025 se usaron sin edición ni narrativa. Vestidos, pantalones y blusas completamente translúcidos aparecieron en cualquier horario y escenario, muchas veces sin construcción ni contraste. El resultado fue repetitivo y predecible. Cuando todo es visible, nada resulta interesante.

Transparencias.jpg

Las transparencias también tendrán que esperar en el clóset esta temporada

ALDOCASTOLDI

Logomanía desbordada

El regreso de los logos fue tan intenso que terminó saturando. Prendas cubiertas de monogramas, nombres de marca en tamaño máximo y combinaciones que competían entre sí. En lugar de comunicar identidad, esta tendencia terminó diluyéndola. El lujo perdió sutileza y el estilo personal quedó sepultado bajo capas de branding excesivo.

Logomania.jpg

Aunque regresa el maximalismo regresa, este año no veremos outfits con maxilogos

Pinterest

Estética “todo vale” sin edición

2025 apostó por la mezcla constante: colores, estampados, referencias, décadas y texturas en un mismo look. La intención era libre, pero muchas veces el resultado fue caótico. La ausencia total de edición convirtió al maximalismo en ruido visual. El exceso solo funciona cuando hay criterio; sin él, se siente improvisado.

maximalista.jpg

El maximalismo sin intenciones queda atrás, lo que veremos en 2026 será un homenaje a la década de los 80’s

Pinterest

Tendencias diseñadas solo para redes

Looks creados exclusivamente para generar impacto inmediato con prendas extremas, combinaciones poco funcionales y estilismos pensados para durar un scroll. Esta tendencia no envejeció mal; simplemente no envejeció. Una vez pasada la imagen, no quedó nada que sostener. La moda necesita tiempo, no solo atención.

Dejar atrás estas tendencias no significa volverse conservador, sino recuperar el sentido. La moda sigue siendo un espacio de experimentación, pero también de reflexión. En 2026, el estilo se perfila con más intención, más estructura y menos ruido. A veces avanzar implica soltar lo que ya no suma, aunque haya sido tendencia hace apenas unos meses.

Tendencias 2025 Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
