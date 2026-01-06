Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025

Más que un año de tendencias aisladas, 2025 funcionó como un punto de ajuste. La moda dejó de buscar impacto inmediato para concentrarse en gestos que dialogan con el deseo, la nostalgia reciente y la comodidad reinterpretada. Las prendas y accesorios que marcaron el año no lo hicieron por ser estridentes, sino por su capacidad de instalarse con naturalidad en el día a día y redefinir lo que hoy entendemos por estilo contemporáneo.

Estas son las 10 piezas que, desde pasarelas, street style y la cultura digital, terminaron por definir el pulso de la moda en 2025.