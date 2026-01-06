Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025

Más que un año de tendencias aisladas, 2025 funcionó como un punto de ajuste. La moda dejó de buscar impacto inmediato para concentrarse en gestos que dialogan con el deseo, la nostalgia reciente y la comodidad reinterpretada. Las prendas y accesorios que marcaron el año no lo hicieron por ser estridentes, sino por su capacidad de instalarse con naturalidad en el día a día y redefinir lo que hoy entendemos por estilo contemporáneo.
Estas son las 10 piezas que, desde pasarelas, street style y la cultura digital, terminaron por definir el pulso de la moda en 2025.
Los charms y muñecos en bolsos
Lejos de ser un gesto infantil, los charms —con figuras coleccionables como protagonistas— se convirtieron en una forma de personalización emocional. Los bolsos dejaron de ser objetos intocables para volverse superficies narrativas.
Las sandalias tipo flip-flop elevadas
Minimalistas, planas y deliberadamente simples, las flip-flops de lujo rompieron con la idea de que la elegancia exige estructura. Su presencia constante confirmó que el confort ya no es una concesión, sino una elección estética.
La sneakerina
Este híbrido entre bailarina y sneaker encapsuló una de las grandes obsesiones del año: calzado que acompaña el ritmo real de la vida sin renunciar a una silueta cuidada. Funcional, ligera y sorprendentemente versátil.
El polo reinterpretado
El polo dejó de ser una prenda deportiva o corporativa para convertirse en un básico refinado. En tejidos finos y cortes precisos, encontró un nuevo lugar entre lo clásico y lo relajado.
Los bolsos statement
En contraste con la sobriedad general, los bolsos apostaron por volumen, presencia y carácter. No necesariamente nuevos, pero sí protagonistas absolutos del look.
Los cinturones anchos y estructurales
El gesto de ceñir volvió con fuerza. Los cinturones marcaron siluetas sobre vestidos, blazers y abrigos, devolviendo intención al acto de vestirse.
La joyería escultórica
Aretes, collares y brazaletes dejaron de ser discretos. En 2025, la joyería habló en voz alta, con formas orgánicas y presencia casi arquitectónica.
El animal print, especialmente el leopardo
Lejos de desaparecer, el animal print se refinó. Usado con moderación y en piezas clave, el leopardo volvió a demostrar su capacidad de reinventarse sin perder fuerza.
Los blazers como eje del look
Blazers, chamarras y abrigos se pensaron como el centro del outfit. Una sola pieza bien construida bastó para definir toda la narrativa visual.
El pañuelo de seda multifunción
Anudado al cuello, al cabello o al bolso, el pañuelo se convirtió en un gesto sutil de estilo personal. Pequeño, pero cargado de intención.