Moda

Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025

Diez piezas clave que capturan el pulso estético de un año marcado por nuevos códigos de estilo y gestos reconocibles

Enero 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Getty Images

Más que un año de tendencias aisladas, 2025 funcionó como un punto de ajuste. La moda dejó de buscar impacto inmediato para concentrarse en gestos que dialogan con el deseo, la nostalgia reciente y la comodidad reinterpretada. Las prendas y accesorios que marcaron el año no lo hicieron por ser estridentes, sino por su capacidad de instalarse con naturalidad en el día a día y redefinir lo que hoy entendemos por estilo contemporáneo.
Estas son las 10 piezas que, desde pasarelas, street style y la cultura digital, terminaron por definir el pulso de la moda en 2025.

1

Los charms y muñecos en bolsos

Lejos de ser un gesto infantil, los charms —con figuras coleccionables como protagonistas— se convirtieron en una forma de personalización emocional. Los bolsos dejaron de ser objetos intocables para volverse superficies narrativas.

Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Six

Charms de lujo: así es como los Labubus se convirtieron en el must have de esta temporada

Getty Images

2

Las sandalias tipo flip-flop elevadas

Minimalistas, planas y deliberadamente simples, las flip-flops de lujo rompieron con la idea de que la elegancia exige estructura. Su presencia constante confirmó que el confort ya no es una concesión, sino una elección estética.

Sandalias flip flop.jpg

Sandalias Flip Flop

Pinterest

3

La sneakerina

Este híbrido entre bailarina y sneaker encapsuló una de las grandes obsesiones del año: calzado que acompaña el ritmo real de la vida sin renunciar a una silueta cuidada. Funcional, ligera y sorprendentemente versátil.

Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025

Getty Images

4

El polo reinterpretado

El polo dejó de ser una prenda deportiva o corporativa para convertirse en un básico refinado. En tejidos finos y cortes precisos, encontró un nuevo lugar entre lo clásico y lo relajado.

Polo.jpg

El polo fue estratégico en 2025

Pinterest

5

Los bolsos statement

En contraste con la sobriedad general, los bolsos apostaron por volumen, presencia y carácter. No necesariamente nuevos, pero sí protagonistas absolutos del look.

bolsos statement.jpg

Bolsos statement

Pinterest

6

Los cinturones anchos y estructurales

El gesto de ceñir volvió con fuerza. Los cinturones marcaron siluetas sobre vestidos, blazers y abrigos, devolviendo intención al acto de vestirse.

Cinturones anchos.jpg

Los cinturones anchos y estructurales

Pinterest

7

La joyería escultórica

Aretes, collares y brazaletes dejaron de ser discretos. En 2025, la joyería habló en voz alta, con formas orgánicas y presencia casi arquitectónica.

Joyeria escultorica.jpg

Joyería escultórica

Pinterest

8

El animal print, especialmente el leopardo

Lejos de desaparecer, el animal print se refinó. Usado con moderación y en piezas clave, el leopardo volvió a demostrar su capacidad de reinventarse sin perder fuerza.

Animal print leopardo.jpg

Animal print

Pinterest

9

Los blazers como eje del look

Blazers, chamarras y abrigos se pensaron como el centro del outfit. Una sola pieza bien construida bastó para definir toda la narrativa visual.

Blazers.jpg

Los blazers como eje del look

Pinterest

10

El pañuelo de seda multifunción

Anudado al cuello, al cabello o al bolso, el pañuelo se convirtió en un gesto sutil de estilo personal. Pequeño, pero cargado de intención.

F1 Grand Prix of Hungary - Qualifying

El pañuelo de seda multifunción

Getty Images

Tendencias 2026 accesorios
Eurídice Aiymet Garavito García
