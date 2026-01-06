Suscríbete
Moda

¿Cuándo es mejor decirle NO a los accesorios en el cuello?

Estas son las situaciones en las que prescindir de collares o joyas en el cuello afina el look y eleva la elegancia

Enero 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuándo es mejor decirle no a los accesorios en el cuello1.jpg

¿Cuándo es mejor decirle no a los accesorios en el cuello?

Cortesía Louis Vuitton

En moda, el instinto suele empujarnos a completar el look con accesorios. Un collar, una cadena o un dije. Ese gesto final que parece cerrar el conjunto como una cereza en un pastel; sin embargo, hay momentos —más comunes de lo que pensamos— en los que no llevar nada en el cuello es la decisión más acertada. No por minimalismo forzado, sino por equilibrio visual, proporción y lectura estética.

Decirle no a las joyas en el cuello no es renunciar al estilo; es entender cuándo el silencio funciona mejor que el énfasis.

También te interesa...
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll.jpg
Moda
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ariana Grande.jpeg
Moda
Esta es la tendencia que quedó fuera de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026
Enero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Cuando el escote ya tiene suficiente presencia

Escotes palabra de honor, bardot, halter o asimétricos suelen tener una arquitectura clara. Añadir un collar puede romper la línea y distraer la atención del diseño original. En estos casos, dejar el cuello despejado permite que la silueta respire y que la prenda conserve su intención. Aquí menos es más ya que el foco se mantiene donde debe estar, sin competir.

dff3e3d184021d96e3608111bdf763d2.jpg

Cuando el escote ya tiene presencia, no es necesario añadir accesorios en el cuello

Pinterest

Si el vestido o top tiene un trabajo visual fuerte

Texturas marcadas, aplicaciones, bordados, volúmenes o pliegues complejos ya cumplen una función ornamental. Sumarlos a un collar puede saturar el área superior del cuerpo y generar ruido visual. Cuando la prenda habla por sí sola, el mejor acompañamiento es el silencio. El cuello limpio actúa como marco y no como interrupción.

87041371129561d9ae3ee50a25c343e1.jpg

Si el vestido o top tiene un trabajo visual fuerte

Pinterest

En looks donde la estructura manda

Blazers con solapas protagonistas, cuellos altos bien construidos o piezas de sastrería con líneas contundentes no siempre necesitan un accesorio extra. De hecho, un collar puede suavizar en exceso una propuesta que funciona mejor desde la contundencia.
En estos casos, la ausencia de joyas refuerza la idea de poder, pulcritud y control del look.

vestidos con estructura.jpg

Cuando llevas vestidos estructurados, es mejor decirle NO a los accesorios

Pinterest

Cuando el peinado ya ocupa espacio visual

Recogidos pulidos, peinados con volumen, trenzas elaboradas o estilos muy definidos enmarcan el rostro y el cuello. Añadir un collar puede sobrecargar esa zona y restar claridad al conjunto. Aquí conviene pensar el styling como un todo, si el cabello ya cumple una función decorativa, el cuello puede quedarse libre sin que el look se sienta incompleto.

Peinados altamente visuales.jpg

Peinados visualmente fuertez

Pinterest

En contextos donde la sobriedad suma

Eventos formales, presentaciones profesionales o situaciones donde la imagen busca transmitir seriedad y claridad se benefician de decisiones contenidas. Prescindir de accesorios en el cuello proyecta una elegancia tranquila, sin distracciones innecesarias.
No se trata de invisibilizar el estilo, sino de hacerlo más contundente.

look minimalista.jpg

Los accesorios no son necesarios en looks minimalistas

Pinterest

Cuando los aretes toman el protagonismo

Aretes grandes, escultóricos o con movimiento requieren espacio. Si el cuello también compite, el resultado puede sentirse excesivo. Dejar esa zona despejada equilibra el rostro y permite que los accesorios elegidos brillen de verdad. Elegir implica renunciar. Y en moda, esa renuncia suele ser lo que define un look bien resuelto.

Con aretes sin collar.jpg

Con aretes, sin collar

Pinterest

El valor de saber detenerse

Decirle no a las joyas en el cuello es una decisión estética tan válida como llevarlas. Implica observar el conjunto, entender proporciones y confiar en que no todo necesita ser subrayado.

accesorios joyas guia
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
El brasier deja de ser invisible y se vuelve protagonista esta primavera
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Denim japonés la respuesta correcta al fast fashion.jpg
Moda
Denim japonés: la respuesta correcta al fast fashion
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Megan Stalter y Paul Downs reinterpretan el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026.jpeg
Moda
Megan Stalter y Paul Downs reinterpretan el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026
Enero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Eight
Moda
Botas de nieve que sí funcionan en la ciudad este invierno
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
DIOR SS26 ADV CAMPAIGN BY DAVID SIMS - 3.jpg
Moda
Ya está aquí la primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26
Entre archivo y presente, Jonathan Anderson plantea para 2026 una colección que entiende el vestir como carácter, movimiento y transformación
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Moda
Las mejor vestidas de 2025
Cinco mujeres de Hollywood marcaron 2025 con decisiones de estilo consistentes, personales y bien pensadas
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025
Moda
El Monogram de Louis Vuitton cumple 130 años
A 130 años de su creación, el Monogram de Louis Vuitton se revisa desde el uso, el diseño y la herencia real, con nuevas colecciones que confirman por qué sigue vigente en 2026
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
*EXCLUSIVE* **FOR ALEX** Kendall Jenner Turns Heads in a Bold Red Dress During Night Out
Moda
Los slingback bicolor de Kendall Jenner que todas queremos para 2026
Kendall Jenner integra los slingback bicolor de Chanel a un look nocturno actual, demostrando cómo este zapato clásico funciona hoy desde el equilibrio y la precisión estética
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García