Suscríbete
Belleza

Calendario lunar para cortarte el pelo en enero 2026

El calendario lunar de enero 2026 marca las fases ideales para cortar el cabello según lo que busques, ya sea renovación, fuerza, mantenimiento o crecimiento consciente

Enero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para cortarte el pelo en 2026.jpg

Calendario lunar para cortarte el pelo en 2026

Pexels

Enero es un mes de reinicio. No solo en términos de agenda o hábitos, también en la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestra imagen. Cortarse el cabello en este primer tramo del año suele tener un peso simbólico especial, y el calendario lunar de enero 2026 ofrece una guía natural para elegir el momento adecuado según cada intención capilar.

La luna atraviesa cuatro fases principales a lo largo del mes, y cada una propone un ritmo distinto. Seguirlas no implica creer en reglas absolutas, sino observar el tiempo con más atención y convertir un gesto cotidiano en una decisión consciente.

También te interesa...
Street Style - Munich - November, 2025
Moda
Las chamarras de cuello alto, el must have del invierno 2026
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
DIOR SS26 ADV CAMPAIGN BY DAVID SIMS - 3.jpg
Moda
Ya está aquí la primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Luna llena — 3 de enero de 2026

La luna llena abre el mes con una energía de plenitud. Es un momento asociado con fuerza, visibilidad y cierre de ciclos. Cortarse el cabello durante esta fase suele relacionarse con mayor cuerpo y presencia visual. Es una buena opción para quienes buscan un cambio más notorio, revitalizar el pelo o darle una sensación de densidad. También es una fase elegida para cortes que marcan un antes y un después, aprovechando el impulso simbólico del inicio de año.

Cuarto menguante — 10 de enero de 2026

El cuarto menguante introduce una etapa de depuración. Aquí el ritmo baja y la intención se vuelve más práctica. Este momento es ideal para recortar puntas, mantener un corte existente o controlar el volumen. Muchas personas eligen esta fase cuando desean que el cabello crezca más lentamente o conservar la forma durante más tiempo. Es una luna asociada con soltar lo innecesario sin hacer cambios drásticos.

pexels-truthvisual-4063607.jpg

Seguir el calendario lunar de enero 2026 no es una obligación ni una promesa de resultados inmediatos

Pexels

Luna nueva — 18 de enero de 2026

La luna nueva marca un punto de silencio y reinicio. No hay luz visible, y esa ausencia se interpreta como un espacio para sembrar intenciones. Cortar el cabello en luna nueva suele asociarse con fortalecer la fibra capilar, iniciar tratamientos o preparar el pelo para un nuevo ciclo. Es un buen momento para ajustes mínimos, especialmente si la prioridad es la salud del cabello más que el cambio estético inmediato.

Cuarto creciente — 26 de enero de 2026

Hacia el final del mes, el cuarto creciente introduce una energía de expansión. La luz lunar comienza a aumentar y con ella la sensación de avance. Esta fase es popular entre quienes buscan estimular el crecimiento del cabello después de un corte. Es un buen momento para renovar forma sin excesos, acompañando el ritmo ascendente con un cambio ligero pero intencionado.

Calendario lunar.jpg

Calendario lunar de enero 2026 para cortarte el cabello

Pinterest

Más allá de las fechas, el calendario lunar de enero 2026 propone una forma distinta de relacionarse con el cuidado capilar. Elegir cuándo cortarse el cabello deja de ser una decisión automática y se convierte en un acto de observación ¿cómo está el pelo? ¿qué necesita y qué simboliza ese cambio al comenzar el año?
Seguir el calendario lunar no es una obligación ni una promesa de resultados inmediatos. Es una herramienta flexible que invita a prestar atención al tiempo, al cuerpo y a los pequeños rituales que marcan el inicio de un nuevo ciclo. Enero, con su energía de orden y renovación, resulta un momento ideal para hacerlo.

calendario cambio de imagen
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cinco errores al desmaquillarte que están afectando la salud de tu piel.jpg
Belleza
5 errores al desmaquillarte que están afectando la salud de tu piel
Diciembre 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Por qué comprar tu skincare en línea no es buena idea.jpg
Belleza
Por qué comprar tu skincare en línea no es buena idea
Diciembre 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fátima Bosch impone tendencia, así llevaremos los labios en 2026.jpg
Belleza
Fátima Bosch impone tendencia, así llevaremos los labios en 2026
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Realmente funcionan los parches antiojeras o sólo son un efecto inmediato.jpg
Belleza
¿Realmente funcionan los parches antiojeras?
Diciembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Netflix's "Victoria Beckham" World Premiere
Belleza
La interpretación del Cloud Dancer en la manicure de Harper Beckham
La manicure de Harper Beckham apuesta por forma almendrada y tonos suaves, una elección sobria que refleja la evolución hacia una belleza más natural y bien cuidada
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para prevenir y aliviar los labios resecos en invierno 2025.jpg
Belleza
Guía rápida para prevenir y aliviar los labios resecos en invierno 2025
El frío y el aire seco afectan directamente a los labios, pero estas claves rápidas ayudan a prevenir la resequedad y a mantenerlos cómodos y suaves durante el invierno
Diciembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 5th International Rome Film Festival - The World Restoration Premiere Of "La Dolce Vita"
Belleza
Todo lo que debes saber antes de considerar los hilos tensores para reestructurar tu piel
Un procedimiento del que se habla cada vez más cuando la piel empieza a pedir soporte, pero aún no exige decisiones drásticas ni resultados evidentes
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bioseguridad en medicina estética y todo lo que debes saber antes de tomar decisiones.jpg
Belleza
Bioseguridad en medicina estética —y todo lo que debes saber antes de tomar decisiones
Antes de cualquier tratamiento estético, la bioseguridad importa más que la tendencia, toma en cuenta estas claves para tomar decisiones informadas
Diciembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García