Ya está aquí la primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26

Entre archivo y presente, Jonathan Anderson plantea para 2026 una colección que entiende el vestir como carácter, movimiento y transformación

Enero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
DIOR SS26 ADV CAMPAIGN BY DAVID SIMS

La primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26

David Sims

La Primavera-Verano 2026 de Dior no se plantea como una colección aislada ni como una campaña independiente. Funciona como un sistema completo que primero se piensa y luego se encarna. La pasarela articula una reflexión profunda sobre la memoria de la Casa; la campaña la transforma en imagen, cuerpo y actitud. Ambas piezas construyen un mismo relato.

El punto de partida es una idea clara en la mente de Jonathan Anderson, la historia no se borra ni se replica. Se guarda y se reinterpreta en forma de homenaje al legado de la maison. La colección prêt-à-porter propone una relación distinta con el archivo Dior, entendiendo el pasado como un material vivo que puede almacenarse, fragmentarse y volver a activarse desde el presente. No hay nostalgia ni reconstrucción literal. Hay selección, tensión y una conciencia clara de que el cambio es inevitable.

Desde esta premisa emerge una silueta que comunica sin necesidad de exceso. El mensaje se expresa a través de la línea precisa, contenida y elocuente. Pasado y presente dialogan sin jerarquías rígidas. Lo audaz convive con lo sereno y lo grandioso con lo cotidiano. La construcción del cuerpo se convierte en el principal lenguaje, acompañada por una sensibilidad cromática suave y pictórica, interrumpida por quiebres inesperados que introducen emoción.

DIOR SS26

DIOR SS26

David Sims

Guardar la historia en una caja provoca una implosión creativa. El orden habitual se reorganiza. Las formas se repliegan, los volúmenes se transforman, los elementos clásicos reaparecen alterados. Incluso los accesorios participan de este gesto en sombreros que colapsan sobre sí mismos, prendas que fluyen en vertical o se expanden de manera escultórica. La mujer Dior que surge de esta colección no es fija ni unívoca. Es múltiple, capaz de moverse entre estados sin quedar atrapada en uno solo.

La campaña Primavera-Verano 2026 toma esta reflexión y la traslada al terreno de la imagen. Construida como un estudio sobre el carácter, las fotografías funcionan como bocetos visuales concisos, directos, cargados de información emocional. El cuerpo, la ropa y la atmósfera dicen lo esencial sin subrayarlo.
Los escenarios evocan una elegancia contenida; boiserie, parquet, mobiliario y textiles que sugieren un entorno aristocrático casi teatral. Y dentro de estos espacios, los personajes aparecen en estados intermedios en reposo, en ensayo y en transformación constante. No posan, pero sí habitan. Se mueven entre la realidad y la puesta en escena, reforzando la idea de que vestirse es también convertirse en alguien distinto.

DIOR SS26

DIOR SS26

David Sims

Aquí, la colección se vuelve comportamiento. La campaña subraya una noción central: el estilo no es solo lo que se lleva, sino cómo se conduce el cuerpo dentro de la ropa. La arquitectura de las siluetas y la tactilidad de las texturas —del tailoring a la camisería ribeteada, del denim relajado a las capas de punto— refuerzan ese diálogo constante entre estructura y calma, entre archivo y presente.

Los accesorios adquieren un carácter propio. No funcionan como complemento pasivo, sino como elementos que aportan matices al personaje. La colección invita a jugar, a probar, a transformarse. No impone una imagen cerrada: propone una actitud.

DIOR SS26

DIOR SS26

David Sims

Vista en conjunto, la Primavera-Verano 2026 construye una postura clara. Vestirse aparece como un acto performativo, una forma de reorganizar la identidad frente a la sobrecarga emocional contemporánea. Dior no congela su herencia ni la dramatiza. La administra con inteligencia, permitiendo que evolucione sin perder reconocimiento.

Esta colección no busca definir una tendencia puntual. Propone algo más duradero, una manera de entender el tiempo, el cuerpo y la moda como espacios en constante negociación. Guardar la historia no significa cerrarla. Significa saber cuándo volver a abrirla.

DIOR SS26

DIOR SS26

David Sims

Eurídice Aiymet Garavito García
