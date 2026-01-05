Suscríbete
El brasier deja de ser invisible y se vuelve protagonista esta primavera

Esta primavera, el brasier abandona su papel oculto y se integra al look como pieza central: visible, cuidada y pensada para dialogar con la ropa y el cuerpo

Enero 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight

El brasier deja de ser invisible y se vuelve protagonista esta primavera

Getty Images

Durante años, el brasier vivió bajo una regla tácita en el total look y es que debía cumplir su función sin ser visto. Invisible bajo camisas, discretamente oculto bajo vestidos, neutral en color y forma. Esta primavera, esa lógica se rompe. El brasier sale a la superficie y se convierte en parte activa del styling, no como provocación gratuita, sino como una evolución natural de la forma en que vestimos y entendemos el cuerpo.

Lo que cambia no es solo la manera de usarlo, sino el mensaje. El brasier deja de ser un elemento correctivo para convertirse en una pieza con intención estética, pensada para dialogar con blazers abiertos, camisas desabotonadas, transparencias sutiles y siluetas relajadas.

De prenda funcional a gesto de estilo

El protagonismo del brasier no responde a una obsesión por mostrar piel, sino a una nueva relación con la ropa interior. Esta temporada, las colecciones coinciden en una idea clara: si se ve, debe estar bien diseñado. Materiales suaves, encajes delicados, satines mate, microestructuras y acabados limpios reemplazan los modelos rígidos y puramente técnicos.

El resultado es un brasier que no compite con el look, sino que lo completa. Aparece debajo de un saco masculino, se asoma bajo un top ligero o se integra como capa base visible sin perder elegancia.

La estética de la intención

Nada aquí es accidental. El brasier protagonista exige coherencia con cortes precisos, tonos que armonizan con el resto del outfit y una silueta que acompaña al cuerpo sin imponerlo. Predominan los colores discretos —negro suave, nude rosado, marfil, café claro— que permiten que la prenda se muestre sin estridencias.
Este giro también responde a una búsqueda de comodidad real. Los modelos que toman protagonismo suelen ser más flexibles, sin estructuras rígidas extremas, pensados para acompañar jornadas largas sin sacrificar estética. El confort deja de ser un argumento secundario.

bra (1).jpg

En 2026, el brasier sale a la superficie y se convierte en parte activa del styling

Pinterest

Cómo se lleva esta primavera

El brasier visible se integra de varias formas. Bajo blazers amplios que se llevan abiertos, aportando contraste entre estructura y suavidad. Con camisas de algodón o seda, ligeramente desabotonadas, donde apenas se insinúa. También con tops translúcidos que lo convierten en la base visual del look.
La clave está en el equilibrio. Cuando el brasier se muestra, el resto del estilismo se simplifica. Pantalones de líneas limpias, faldas fluidas o denim relajado funcionan como marco para una prenda que ahora ocupa el centro de la conversación.

Un reflejo de un cambio más amplio

Este protagonismo no surge en el vacío. Conecta con una transformación más profunda en la moda, que consiste en menos capas innecesarias, más conciencia corporal y una estética que prioriza lo auténtico sobre lo forzado. Mostrar el brasier ya no se lee como transgresión, sino como una elección informada y segura.
También redefine la noción de sensualidad. No es evidente ni calculada; es sutil, cotidiana y personal. El brasier visible no busca aprobación externa, sino coherencia con quien lo lleva.

Brasier.jpg

El brasier deja de ser un elemento correctivo para convertirse en una pieza con intención estética

Pinterest

La primavera del brasier consciente

Que el brasier deje de ser invisible no significa que deba imponerse. Su nueva fuerza está en la naturalidad con la que se integra al look y en la atención que se le presta al elegirlo. Esta primavera, la ropa interior deja de esconderse porque ya no lo necesita.

Eurídice Aiymet Garavito García
