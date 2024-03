En medio de la agitación dentro de la casa real británica, hay un personaje que sigue al pie de los deberes, y es la reina Camilla. Apenas se cumplirá este mayo (2024) un año desde la coronación del rey Carlos III y su esposa —una de las parejas que bien dejó muchas disyuntivas debido al amorío que tuvieron mientras Charles estaba casado con la princesa Diana—. Aún así, y dentro de la polémica situación con la ‘desaparición’ de Kate Middleton, Camilla lleva una interesante perspectiva para los royals británicos —no por nada acaba de recibir su primera Barbie, "¡me han quitado 50 años de encima!”, expresó cuando se la entregaron. Y bajo este interés que ha generado, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una reina y una reina consorte?

¿Cuál es la diferencia entre una reina y una reina consorte?

Reina: Una reina es una gobernante femenina que ostenta el título de reina reinante por derecho de nacimiento. Algunas de las más figuras más históricas han sido la reina Isabel I de Inglaterra, la reina Victoria del Reino Unido y la reina Isabel II.

Reina consorte: Por otro lado, una reina consorte es la esposa de un rey reinante. A diferencia de una reina reinante, una consorte no hereda el trono y no gobierna de manera independiente, su título y posición derivan de su matrimonio con el rey. Las reinas consortes a menudo tienen roles ceremoniales, apoyan a sus esposos en sus deberes y pueden participar en actividades benéficas o públicas. Ejemplos incluyen a la reina Isabel la Reina Madre (esposa del rey Jorge VI), madre de Isabel II.

¿Por qué Camilla es reina y no reina consorte?

Camilla sí es consorte (está casada con el actual rey de Inglaterra). Lo cierto es que puede haber confusión porque a las reinas consortes también pueden ser referidas simplemente como ‘reina’. El 4 de abril del 2003, el palacio de Buckingham confirmó que la reina consorte sería conocida, desde ese día, como reina Camilla. Lo mismo pasa con la reina Letizia, por ejemplo.

¿Qué pasa con la reina consorte cuando muere el rey?

El título de la reina consorte cambia si el rey muere antes que ella, y se convierte en la reina viuda —pero normalmente optan por el nombre de ‘reina madre’. Aunque ya no ocupa el puesto de reina consorte (ya que no hay rey), conserva una posición de respeto dentro de la familia real. No hay un papel específico asociado con ser reina madre, pero dependiendo de sus deseos y de la aprobación del monarca reinante (probablemente su hijo), puede continuar participando en eventos públicos u ofrecer consejos basados en su experiencia. En el caso de Camilla, si quedase viuda, el príncipe William se convertiría en rey.