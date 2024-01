Nikolai, el guapo sobrino modelo de Mary de Dinamarca que se quedó sin título de príncipe

Fue el 1 de enero del 2023 que la ahora ex reina Margarita de Dinamarca retiró los títulos de alteza real a los cuatro nietos que no estaban en la línea directa para heredar el título —es decir, a los hijos del príncipe Joaquín (hermano de Federico X) ya no se les conoce como príncipes o princesas. Uno de ellos, quizá, no necesita del todo su título royal porque ha hecho por su cuenta una identidad que le da total apertura en diferentes ámbitos. Se trata de Nikolai de Dinamarca, el sobrino de los reyes Mary y Federico que es modelo y todo un it boy. Lee aquí: El día que Letizia fue la “invitada incómoda” a la boda de Mary y Federico de Dinamarca.

¿Cuántos hijos tiene el príncipe de Dinamarca?

El príncipe Joaquín, segundo hijo de Margarita, tiene cuatro hijos: Nicolás y Félix (con su primera esposa Alejandra de Frederiksborg, la ex nuera de Margarita de Dinamarca que se esforzaron por mantener escondida) y Enrique y Atenea (con la princesa Marie). Ellos son los nietos que ya no tienen un título principesco por decreto de Margarita, cosa que está por verse si cambia con el ascenso de Federico.

¿Quién es Nikolai de Dinamarca y a qué se dedica?

Nikolai es parte de los royals que han desfilado en las pasarelas. Con 24 años es un modelo afiliado a Elite Model World en París; ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono danés e inició su carrera como modelo en 2018 cuando desfiló para Burberry en la Semana de la Moda de Londres. Desde entonces ha trabajado como modelo para otras grandes marcas como Dior, Calvin Klein y Hugo Boss —y se convirtió en embajador de la marca Dior Men. Además de su carrera como modelo, es estudiante en la Copenhagen Business School.

¿Quién es la novia del príncipe Nikolai de Dinamarca?

Benedikte Thoustrup es la novia del [ex] príncipe Nikolai. Han estado saliendo desde 2018, incluso estudiando juntos en Sídney, Australia, donde Nikolai. Benedikte es una emprendedora, cofundadora de la marca danesa BénéSoie junto con su madre y abuela. Se especializan en accesorios para el cabello sostenibles, especialmente diademas de seda cosidas a mano y clips para el cabello biodegradables.