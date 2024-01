Margarita de Dinamarca, la [ex]reina con la historia de amor menos conocida

El 2024 llegó con noticias intensas para la familia real de Dinamarca, pues Margarita II (83) declaró que abdicará al trono luego de 52 años en el poder. Federico y Mary de Dinamarca serán los nuevos regentes en este antiguo reino, dos royals que incluso han comparado con los príncipes de Gales, William y Kate. Con estas noticias ha surgido interés por saber más sobre la futura ex reina, pero un lado desconocido de su pasado es la historia de amor con su ya fallecido esposo el príncipe Enrique. ¿Cómo surgió este polémico aunque poco popular romance?

getty

¿Qué pasó con la reina Margarita de Dinamarca?

La actual reina de Dinamarca y la monarca danesa con el reinado más largo en la historia —ha ocupado el trono desde 1972 y es la única reina reinante en el mundo en la actualidad—, anunció su abdicación en diciembre 2023 y su hijo, el príncipe heredero Federico, la sucederá en el trono.

¿Con quién se casó Margarita de Dinamarca y por qué no fue rey?

El esposo de la reina Margarita II fue el príncipe Enrique de Dinamarca, nacido como Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat. Contrajeron matrimonio el 10 de junio de 1967, y él ejerció como su consorte real hasta su fallecimiento el 13 de febrero de 2018.

La Princesa Margarita, posteriormente Reina Margarita II, se casa con el Príncipe Enrique en Copenhague. El Príncipe Enrique era anteriormente el diplomático francés Conde Henri de Monpezat. getty

Su matrimonio tuvo una fuerte influencia en la cultura e historia danesas. El príncipe era un talentoso pintor, escultor y poeta, además de traducir literatura clásica francesa al danés; también respaldó activamente diversas causas culturales y humanitarias. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por ciertas dificultades, ya que expresó públicamente su frustración por siempre ser referido como “príncipe consorte” en lugar de “rey” —esto porque a los esposos de las reinas de sangre no pueden llamárseles rey.

Se conocieron en una fiesta en Londres, pues ella estudiaba en la London School of Economics. Aunque entablaron una corta conversación, un año después coincidieron en Escocia y entonces empezó el romance. Salieron por un rato y él le pidió matrimonio en el departamento de un amigo con un anillo de diamante doble; y a pesar de que el padre de Margarita no aprobó la relación, ambos caminaron al altar —para después hacer la tradicional aparición en el balcón frente a una enorme multitud ya como marido y mujer.

En 2017 celebraron 50 años de casados, pero la salud del príncipe se fue en declive. Fue diagnosticado con demencia y eso provocó que diera un par de declaraciones polémicas, asegurando que su esposa ‘lo estaba tomando por tonto’ —en una entrevista mencionó que no lo enterrarían junto con ella, “si quiere que me entierren con ella, debe hacerme rey consorte. Listo. No me interesa. Mi esposa decidió que sería reina, y estoy muy orgulloso de eso. Pero como persona, debe saber que si un hombre y una mujer están casados, deben ser iguales. Mi esposa no me ha enseñado el respeto ordinario”.

Aún así, su hijo mayor declaró, “están hechos el uno para el otro, como piezas de rompecabezas”.

getty

¿Cuántos hijos tiene la reina de Dinamarca?

Margarita y Enrique tuvieron dos hijos: el príncipe Federico (1968) y el príncipe Joaquín (1969). Federico y Mary de Dinamarca tuvieron al príncipe heredero Christian (2005), la princesa Isabella (2007) y los gemelos Vincent y Josephine (2011). Mientras que los hijos de Joaquín y Marie de Dinamarca son Nikolai (1999), Felix (2022), Henrik (2009) y Atena (2012); en 2022, la reina anunció que los descendientes del príncipe Joaquín solo podrán utilizar los títulos de conde y condesa de Monpezat, cesando de existir sus anteriores títulos de príncipe y princesa de Dinamarca para ‘acortar’ a la realeza, algo que shockeó a los integrantes de la familia.