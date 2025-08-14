Suscríbete
Dile adiós a las uñas francesas con estos 5 diseños de manicure minimalista y versátil

Cinco propuestas de manicure que reemplazan a la clásica francesa con un toque minimalista y contemporáneo. Diseños discretos, elegantes y listos para cualquier ocasión

August 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La manicura francesa, con su línea blanca impecable, ha sido sinónimo de sobriedad durante décadas. Sin embargo, el otoño-invierno 2025 abre paso a una estética más depurada, donde la elegancia se redefine con detalles sutiles, paletas suaves y composiciones gráficas que rompen con lo predecible. Estos 5 diseños minimalistas no buscan competir en color sino ofrecer versatilidad y una lectura más actual del cuidado de manos.

Nude con línea metálica

Un esmalte nude de base y una línea ultrafina en dorado o plata recorriendo el borde libre de la uña. Esta variación minimalista aporta luz y sofisticación sin necesidad de contrastes marcados. Funciona en uñas cortas y largas, y combina con accesorios metálicos o joyería discreta.

Nude con línea metálica

Media luna invertida

Inspirado en la estética Art Déco, este diseño invierte el protagonismo de la uña: la media luna en la base se pinta en un tono ligeramente más oscuro o más claro que el resto. Una opción que estiliza y aporta un aire arquitectónico a las manos, ideal para quienes buscan un guiño elegante sin recurrir a colores saturados.

Media luna invertida

Líneas diagonales en tonos neutros

El dinamismo de este diseño reside en una simple diagonal pintada en beige, gris suave o terracota, sobre una base translúcida. El resultado es fresco y contemporáneo, manteniendo la neutralidad cromática que lo hace apto tanto para un día de oficina como para un evento de noche.

Líneas diagonales en tonos neutros

Micro puntos centrales

Pequeños puntos en el centro de cada uña, en negro, cobre o blanco, sobre un acabado nude. Este diseño, casi gráfico, es perfecto para quienes buscan un toque distintivo sin renunciar a la discreción. Además, es fácil de retocar y mantener impecable por más tiempo.

Micro puntos centrales

Efecto degradado suave

Una transición suave en tonos crema, rosa empolvado o gris perla, difuminado de la cutícula hacia la punta. La transición sutil de color genera profundidad y un efecto pulido que combina con cualquier estilo, desde un look de sastrería hasta un vestido vaporoso.

Efecto degradado suave

Eurídice Aiymet Garavito García
