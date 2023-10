La histórica tiara de Isabel II que Camilla está usando por primera vez

Si alguien tenía una de las colecciones de joyería más grandes de los tiempos modernos, era la reina Isabel II. Quien fuera reina por 70 años, dejó en definitiva una serie de piezas valiosas que bien han heredado otras royals, como Kate Middleton y Camilla Parker. Ahora en calidad de reina de Inglaterra, Camilla ha rescatado una lujosa tiara con gran valor sentimental para la fallecida Isabel II. Y esta es su historia.

La tiara que usó Camilla y pertenecía a la reina Isabel II

El rey Carlos III y Camilla asistieron a una cena de gala para reconocer la labor de las instituciones cívicas de Londres. Además de la presencia y el discurso de los reyes, lo que llamó la atención fue la elección de vestimenta y joyería de Camilla: The Girls of Great Britain and Ireland Tiara, que originalmente pertenecía a la reina Mary (abuela de la reina Isabel II), pero siempre se asoció a Isabel II. Además de la tiara, Camilla eligió el demi-parure —juego de collar y brazalete— de diamantes de Sudáfrica, que fue un regalo para la reina Isabel II por su cumpleaños 21.

La tiara recibe su nombre del comité de mujeres jóvenes, liderado por Lady Eva Greville, que recaudó fondos para su creación a través de suscripciones. Compraron la tiara de Garrard en junio de 1893, y presenta diseños de festones y flores de lis, hecha de diamantes engastados en plata y oro, y la versión original de 1893 estaba rematada por catorce perlas, de acuerdo con The Court Jeweller.

El medio añade que Isabel solía llamarle a esta joya “la tiara de granny”, y se volvió parte central de su colección de piezas para usar y fue la primera tiara que llevó para la imagen de reina —y desde entonces se le vio en numerosas ocasiones portándola.