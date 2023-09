Desde que se anunció su compromiso con el entonces príncipe Carlos, la princesa Diana se convirtió en el centro de atención de miles de personas alrededor del mundo. Entre muchas otras cosas, logró convertirse en uno de los iconos de moda más importantes de la historia, gracias su estilo y actitud que muchas veces fueron contra los protocolos de vestimenta de la Casa Real, y por si fuera poco se convirtió en la royal más fotografiada de su era —no dudamos que aún sostenga ese título. Este 31 de agosto 2023 se cumplieron 26 años desde que murió en un fatídico accidente en París, y fue así que el mundo se despidió de la icónica Lady Di. Sin embargo, gracias a la tecnología —y lo mucho que la gente lo ha solicitado— hay imágenes para ver cómo sería la princesa Diana a los 60 años, y esto lo sabemos con inteligencia artificial. Por cierto, así se vería la princesa Charlotte de 18 años según la inteligencia artificial.

Así se vería la princesa Diana a los 60 años según la inteligencia artificial

El uso de AI nos está demostrando que crear nuevos mundos y rostros es totalmente posible, pero además de ver hacia el futuro, puede ser una ventana al pasado, especialmente para saber cómo envejecerían las celebridades que ya no están con nosotros. Esta fue la motivación del artista turco Alper Yesiltas, quien usó inteligencia artificial para crear fotografías híperrealistas de distintos damosos, como la princesa Diana, Michael Jackson y Freddie Mercury para una colección nombrada As If Nothing Happened (Como si nada hubiera pasado).

Este 2023, Lady Di habría cumplido 62 años, y la imagen de Alper fue recreada para hacerla ver alrededor de esta edad: cabello canoso corto (como su icónico peinado), arrugas en el rostro y usando una blusa blanca y lentes oscuros. “Con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, cualquier cosa imaginable puede mostrarse en la realidad. Así que cuando empecé a experimentar con la tecnología, pensé en lo que me haría más feliz: quería volver a ver a algunas de las personas que extrañaba frente a mí, y así es como surgió ‘Como si nada hubiera pasado’”, dice Yesiltas a The National. “La parte más importante es hacer que la imagen que estoy procesando me parezca realista. Intencionadamente o no, sé mucho sobre la persona con la que estoy trabajando. Naturalmente, el momento que más me gusta es cuando pienso que la imagen frente a mí se siente ‘real’”, añadió.

A raíz de la popularidad de las imágenes hechas por inteligencia artificial, la foto de Yesiltas no es la primera. Hay varias fotografías rondando internet, y el público simplemente comenta lo hermosa que habría sido de haber envejecido como cualquier otro ciudadano.