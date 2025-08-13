Cortes en capas que dominarán el otoño 2025 y cómo llevarlos con intención

1

Perfectas para melenas medias o largas, las capas sutiles que comienzan a la altura de la mandíbula y se funden hacia las puntas permiten que el cabello conserve peso visual, pero con un dinamismo controlado. En otoño, el acabado líquido —un liso pulido y brillante— acentúa la caída natural y da un aire arquitectónico al conjunto. Es ideal para quienes buscan un look minimalista pero con presencia, capaz de transitar del día a la noche sin necesidad de retoques extremos.

Claves para llevarlo: un corte preciso, sellado en puntas y mantenimiento con tratamientos de brillo a base de aceites ligeros.