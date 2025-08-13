Suscríbete
Perfumes

Perfumes de los 90 que vuelven a ser tendencia por su elegancia y durabilidad

Cinco perfumes de los 90 que regresan con fuerza por su carácter atemporal, su elegancia innata y su fijación impecable en la piel

August 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-avery-arwood-713708816-20320549.jpg

Perfumes de los 90 que vuelven a ser tendencia por su elegancia y durabilidad

Pexels

En los años 90, la perfumería femenina vivió un momento de esplendor que dejó huella en la memoria olfativa colectiva y que se convirtió en toda una tradición que enriqueció las posibilidades al elegir un aroma personal ya que fue la década de las composiciones ricas, pensadas para durar y acompañar con identidad. Treinta años después, ciertos lanzamientos de aquella época siguen vigentes no por nostalgia, sino por la calidad de su arquitectura aromática y la fuerza de su personalidad.

Hoy, estas cinco fragancias nacidas en los 90 siguen siendo favoritas en las coquetas vitrinas de las grandes casas. Cada una conserva su esencia original, adaptándose con sutileza a nuevas generaciones que buscan más que un aroma, un sello personal que se proyecte con elegancia y perdure en la piel —y en la memoria.

También te interesa...
¿Por qué usamos perfume.png
Perfumes
¿Por qué usamos perfume?
February 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
perfumes primavera. nuevos perfumes, perfumes que huelen a vacaciones, cuarentena, covid-19, lanzamientos en perfumería, fragancias, aromas, olores, tendencias en aromas,
Agenda
7 nuevos perfumes que huelen a vacaciones
April 29, 2020
 · 
Harper’s Bazaar

1

Dior J’adore (1999)

El oro líquido de finales de década. Floral, frutal y luminoso, con notas de rosa y jazmín que se envuelven en vainilla y maderas suaves. Su versatilidad lo ha convertido en un indispensable que acompaña tanto un vestido de gala como una camisa blanca impecable.

Jadore_Queen_Size_2400x3000.jpg

Dior J’adore (1999)

Cortesía

2

Chanel Allure (1996)

El lujo reinterpretado en clave moderna. Jazmín, rosa, vainilla y sándalo dialogan en un equilibrio perfecto. Es un perfume con cuerpo, pero sin excesos; una estela que se adapta a la piel y evoluciona con ella.

Captura de pantalla 2025-08-13 094126.png

Chanel Allure (1996)

Cortesía

3

Dior Dune (1991)

La poesía marina embotellada. Cítricos, ámbar y maderas recrean una sensación de brisa cálida y paisaje costero. Su presencia es serena pero persistente, como un recuerdo que vuelve una y otra vez.

Captura de pantalla 2025-08-13 094400.png

Dior Dune (1991)

Cortesía

4

Gucci Rush (1999)

Audaz y vibrante. Su frasco rojo es tan icónico como su interior: peonía, vainilla y pachulí en un contraste que seduce desde el primer instante. Un perfume que no se lleva, se declara.

Captura de pantalla 2025-08-13 094649.png

Gucci Rush (1999)

Cortesía

5

Lancôme Trésor (1990)

Romanticismo puro en clave atemporal. Melocotón, rosa, almizcle y sándalo se combinan para crear una fragancia íntima y envolvente. Es un susurro cálido que acompaña sin saturar.

Captura de pantalla 2025-08-13 095344.png

Lancôme Trésor (1990)

Cortesía

Mejores perfumes perfumes originales perfumes de mujer
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Eating Fruit Luxury Woman During Summer Vacations at the Pool
Perfumes
Perfumes con olor a mango, la fruta favorita del verano
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Noir style. New flavored
Perfumes
¿Perfume en el congelador? El truco que divide a los amantes de las fragancias de lujo
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 28, 2025
Perfumes
5 perfumes imponentes que sólo las mujeres con carácter pueden llevar
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A woman in a white dress enjoys the view to Mykonos, Greece
Perfumes
10 destinos, 10 perfumes: las fragancias frescas y envolventes perfectas para cada lugar de vacaciones
July 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-07-04 104635 (1).png
Perfumes
Guía olfativa: los aromas limpios y frescos que dominarán el verano 2025
Estas las notas olfativas más buscadas del verano. Desde el frescor acuático hasta el minimalismo del almizcle blanco, estos aromas limpios serán el sello chic de la temporada
July 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Redhead woman applying moisturizing oil on hands
Perfumes
Como editora de belleza, estos son los perfumes sin alcohol que recomiendo si tienes piel sensible
Aromas puros, respetuosos con la piel, perfectos para climas cálidos y dermis sensible, así es la nueva tendencia en perfumería sin alcohol
June 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
attractive seductive sensual stylish woman in boho dress sitting vintage retro cafe holding perfume
Perfumes
5 perfumes de alta gama que duran todo el día —y son los más elogiados por los hombres—
Descubre los cinco perfumes de lujo para mujer que duran más de 24 horas, creaciones de alta gama que combinan elegancia, sofisticación y una estela inolvidable
June 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Arpege Grace Kelly Perfume In 1956
Perfumes
Lo que revela de ti tu perfume firma, según la psicología
¿Sabías que tu perfume firma revela rasgos profundos de tu personalidad?
June 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García