Perfumes

Los ocho perfumes que cambiaron el mundo

Ocho perfumes legendarios que redefinieron el lujo, la feminidad y el poder del aroma a lo largo del siglo XX y XXI

October 28, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué usamos perfume.png

Getty images

Estos aromas no sólo perfuman, sino que dejan una huella cultural. Son el eco de una época, el reflejo de un ideal de belleza o la traducción invisible de un movimiento social. En la historia de la perfumería moderna, hubo ocho perfumes que lograron algo más que vender millones de frascos, cambiaron la manera en que el mundo entiende el deseo, la elegancia y la identidad.

Chanel N.° 5 (1921)

Cuando Gabrielle Chanel pidió un aroma que oliera a mujer, nació el mito. N.° 5 fue la primera fragancia construida con aldehídos en altas dosis, un avance técnico que transformó la perfumería. Más que un perfume, fue un manifiesto, sofisticado, abstracto y eterno.

Chanel_No5_HD.jpg

Chanel N°5 Parfum — Chanel

Cortesía

Guerlain Shalimar (1925)

Inspirado en una historia de amor legendaria, Shalimar marcó el nacimiento del perfume oriental moderno. Su mezcla de vainilla, ámbar y bergamota fue tan audaz que definió el lujo sensual del siglo XX.

Shalimar (1).jpg

Inspirado en el Taj Mahal, Shalimar es un clásico.

Guerlain

Estée Lauder Youth-Dew (1953)

Antes de Youth-Dew, los perfumes eran un regalo masculino. Estée Lauder cambió las reglas lanzando una esencia que las mujeres podían comprar para sí mismas. Fue libertad embotellada, y también el inicio del perfume como acto de independencia.

estee-lauder-youth-dew-eau-de-parfum-spray-420x420.jfif

Estée Lauder Youth-Dew

Cortesía

Yves Saint Laurent Opium (1977)

Escandaloso, provocador y adictivo. Su nombre desató controversia, pero su aroma —intenso, especiado y envolvente— capturó la esencia del exceso de los años setenta. Opium representó una feminidad sin disculpas.

yves-saint-laurent-opium-eau-de-parfum-30ml.jpg

Yves Saint Laurent Opium

Cortesía

Thierry Mugler Angel (1992)

El perfume que inventó la familia gourmand. Su mezcla de chocolate, caramelo y pachuli cambió la industria para siempre, por primera vez, oler a postre era una declaración de estilo.

20250520-M010101003-hero-banner-any-doubt-mobile.jpg

Thierry Mugler Angel

Cortesía

Calvin Klein CK One (1994)

Minimalista, fresco y unisex. CK One no solo fue una fragancia, sino un símbolo generacional. Representó a los noventa, la androginia, la rebeldía y el deseo de borrar etiquetas.

CK one Calvin Klein.jpg

Perfume unisex, un clásico.

Calvin Klein

Dior J’adore (1999)

Un ramo dorado en forma líquida. J’adore reinventó el glam clásico en una era que buscaba sensualidad moderna. Su composición floral luminosa lo convirtió en sinónimo de feminidad sofisticada.

Jadore_Queen_Size_2400x3000.jpg

Dior J’adore (1999)

Cortesía

Elizabeth Taylor White Diamonds (1991)

El primer gran perfume de celebridad. Su éxito demostró que el poder del carisma podía traducirse en aroma. Abrió la puerta a una era en la que la fama y la fragancia comenzaron a convivir.

elizabeth-taylor-white-diamonds-edt-art.jpeg

Elizabeth Taylor White Diamonds

Cortesía

Cada uno de estos perfumes cambió algo más que la historia de la belleza, modificó la relación emocional que tenemos con nosotros mismos. Olerlos es revivir momentos culturales —desde la emancipación femenina hasta el lujo hedonista o la modernidad inclusiva—.

Eurídice Aiymet Garavito García
