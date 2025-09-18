Suscríbete
Perfumes

¿A qué huele el otoño? Los perfumes más icónicos de la temporada que no pueden faltar en tu tocador

Cuando el aire se vuelve más frío, el tocador se llena de perfumes que envuelven con elegancia, así huele el otoño 2025 en la alta perfumería

September 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The girl sits in the forest and holds a pumpkin in her hands. Halloween pumpkin. Autumn background.

¿A qué huele el otoño? Los perfumes más icónicos de la temporada que no pueden faltar en tu tocador

Maryna Terletska/Getty Images

El otoño es una estación que se reconoce no solo en los paisajes, sino en el aire mismo. Cuando la luz se vuelve más suave y el clima invita a buscar refugio en sensaciones cálidas, también lo hace la piel al elegir un perfume. La perfumería de lujo entiende este tránsito y lo celebra con composiciones que combinan profundidad, especias y resinas, logrando que cada fragancia sea casi un abrigo invisible, pero potente y poderoso.

Más allá de tendencias pasajeras, las casas de alta perfumería recurren en otoño a materias primas icónicas como el patchouli, la canela y el ámbar. Tres ingredientes que, en distintas proporciones, evocan bosques húmedos, especias ardientes y la dulzura dorada de una resina que acaricia la piel en el ocaso del año.

También te interesa...
SaveInsta.to_503125718_18505375279058575_8650596519108729603_n.jpg
Moda
La estética gótica será tendencia en otoño 2025
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - February 5, 2020
Moda
6 tendencias que ya no llevaremos este otoño‑invierno 2025
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Patchouli: la huella terrosa que perdura

Si hay un ingrediente que define el otoño, es el patchouli. Su carácter terroso, húmedo y elegante se convirtió en un sello de grandes clásicos. Chanel Coco Mademoiselle lo utiliza como base para contrastar con notas cítricas, creando un perfume sofisticado que se vuelve aún más magnético cuando bajan las temperaturas. Dior Patchouli Impérial, dentro de la colección Maison Christian Dior, lo lleva a un terreno aún más opulento, recordando a un paseo por un bosque otoñal al caer la tarde.

Patchouli la huella terrosa que perdura.png

Patchouli: la huella terrosa que perdura

Cortesía

Canela: la especia que enciende la piel

El aroma especiado de la canela tiene un magnetismo particular ya que es cálido, vibrante y sensual. En Givenchy Organza Indécence, la canela aparece en el corazón, combinada con ciruela y vainilla, para crear un acorde especiado y sofisticado que se funde con notas orientales y dulces. Otro emblema de lujo es Jean Paul Gaultier Classique, donde la canela abre la fragancia junto con vainilla, ámbar y sándalo proyectando un inicio poderoso que evoluciona hacia un fondo floral oriental.

Canela la especia que enciende la piel.png

Canela: la especia que enciende la piel

Cortesía

Ámbar: el resplandor dorado

En perfumería femenina, el ámbar se convierte en la traducción más sofisticada del otoño. Es un acorde que combina resinas, bálsamos y vainilla para envolver la piel con una calidez dorada, elegante y persistente. Prada Amber Pour Femme lo hizo contemporáneo en 2004, ofreciendo una lectura refinada y sobria de este ingrediente que se vuelve casi una segunda piel en los meses fríos.

Y en el terreno de los clásicos, Guerlain Shalimar permanece como el paradigma de los perfumes orientales con ámbar. Desde 1925, su acorde ambarado con vainilla y resinas lo mantiene como una obra maestra atemporal que sigue marcando la estación con una sensualidad envolvente.

Ámbar el resplandor dorado.png

Ámbar: el resplandor dorado

Cortesía

La alquimia de una estación

El encanto de estos perfumes no se reduce a su composición, sino al papel que juegan en nuestra memoria sensorial. El patchouli conecta con la tierra húmeda, la canela enciende recuerdos de especias y fuego, el ámbar nos envuelve en un resplandor cálido. Cada fragancia de lujo que se apoya en estas materias primas es más que un accesorio: se convierte en la traducción olfativa de lo que significa el otoño.

Escoger un perfume en esta temporada no es solo una decisión estética, sino también emocional. Se trata de elegir qué historia quieres que te acompañe en tu piel cuando las hojas caen y el aire cambia de tono. Y en esa elección, las casas más prestigiosas de la perfumería ofrecen auténticas joyas que merecen estar en tu tocador.

otoño Tendencias 2025 perfumes originales perfumes de mujer Mejores perfumes
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer : Day Three
Moda
Total look denim: la tendencia que nunca caduca
September 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Moda
Pantalones negros elegantes, un básico para regresar a la oficina en otoño 2025
September 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Agenda
¿Qué prenda imprescindible del otoño 2025 eres según tu signo zodiacal?
September 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Belleza
El platinado se corona como el color de pelo más poderoso del street style neoyorquino
September 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_532075287_18022095617725442_6864277929956375318_n.jpg
Perfumes
Motivos por los que Orebella de Bella Hadid está reinventando la perfumería clásica
Orebella, la línea de perfumes de Bella Hadid, reinventa la perfumería clásica con fórmulas sin alcohol, aromas emocionales y frascos concebidos como talismanes contemporáneos
August 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-avery-arwood-713708816-20320549.jpg
Perfumes
Perfumes de los 90 que vuelven a ser tendencia por su elegancia y durabilidad
Cinco perfumes de los 90 que regresan con fuerza por su carácter atemporal, su elegancia innata y su fijación impecable en la piel
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Eating Fruit Luxury Woman During Summer Vacations at the Pool
Perfumes
Perfumes con olor a mango, la fruta favorita del verano
Cinco perfumes de alta gama que reinventan el aroma del mango con sus notas jugosas y seductoras que envuelven la piel con la calidez del verano 2025
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Noir style. New flavored
Perfumes
¿Perfume en el congelador? El truco que divide a los amantes de las fragancias de lujo
Algunos lo juran, otros lo prohíben: guardar tu perfume en el congelador puede cambiar radicalmente su desempeño olfativo
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García