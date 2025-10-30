Suscríbete
Perfumes con aura misteriosa que elevan cualquier look de Halloween

Fragancias intensas, oscuras y sofisticadas, estos perfumes capturan el espíritu de Halloween sin perder la elegancia

October 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Avavav - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Halloween no solo es una fecha para jugar con el disfraz o el maquillaje, también es el momento perfecto para dejar que el perfume hable por ti. Las fragancias profundas, con notas amaderadas, ámbar o especiadas, son el complemento ideal para proyectar una presencia envolvente, magnética y con un punto de misterio. Estas cinco opciones son perfectas para quienes quieren dejar una huella más allá de la fiesta.

Tom Ford Black Orchid

Un clásico moderno que mezcla trufa negra, ylang-ylang, bergamota y pachulí. Es opulento y oscuro, con una sensualidad que parece hecha para las noches largas. Ideal para quienes prefieren aromas que no pasan desapercibidos y evocan lujo absoluto.

YSL Libre Intense

El contraste entre lavanda y flor de azahar le da un carácter adictivo y poderoso. Su versión intense es más cálida, con toques de vainilla y ámbar, perfecta para una noche en la que quieres sentirte fuerte, elegante y segura.

Dior Hypnotic Poison

Icónico, provocador y envolvente. Su mezcla de almendra amarga, jazmín sambac y vainilla lo convierte en un elixir de feminidad magnética. Es el tipo de perfume que deja una estela inolvidable y transforma la energía de quien lo lleva.

Bvlgari Le Gemme Noorah

Inspirado en el incienso y el ámbar del Medio Oriente, es una fragancia que parece un ritual en sí misma. Su equilibrio entre dulzura resinosa y calidez lo vuelve casi espiritual, ideal para las almas introspectivas o místicas.

Byredo Gypsy Water

Una versión etérea del misterio. Con notas de incienso, pino, vainilla y sándalo, transmite libertad y nostalgia a partes iguales. No es un perfume denso, sino una fragancia que envuelve como una neblina poética.

Más allá del disfraz, el perfume puede convertirse en tu firma olfativa de Halloween. Estas fragancias celebran la dualidad femenina: la fuerza y la sutileza, la oscuridad y la luz. Porque hay noches que se recuerdan no solo por lo que ves, sino por el aroma que las envuelve.

Eurídice Aiymet Garavito García
