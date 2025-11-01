Las celebridades que llevaron los mejores disfraces de Halloween 2025

Halloween 2025 demostró que la creatividad de las celebridades no tiene límites. Lo que antes era una excusa para disfrazarse, hoy se ha convertido en un despliegue de producción, estilo y narrativa visual. Cada año, los looks de las estrellas superan las expectativas, y esta vez no fue la excepción: entre homenajes a íconos del cine, guiños a la cultura pop y transformaciones cinematográficas, la alfombra naranja se llenó de verdaderas obras de arte vivientes.

El fenómeno va más allá del disfraz. Las celebridades han convertido el Halloween en una extensión de su marca personal y, en muchos casos, en un statement de identidad. Desde los maquillajes hiperrealistas hasta los atuendos inspirados en mitología, moda vintage o fantasía futurista, cada aparición se volvió un evento mediático capaz de dominar redes sociales y titulares.

A continuación, una selección de los mejores disfraces de Halloween 2025 de las celebridades, donde cada look cuenta una historia distinta —y confirma que, en el mundo del espectáculo, la imaginación sigue siendo el accesorio más valioso.

Los Bieber

Los Hilton

Barbie Ferreira

Janelle Monae

Belinda

Aislinn Derbez

Martin Barba

Demi Moore recordando el 97

Los Álvarez

Lady Gaga

Madonna