Suscríbete
Belleza

5 tendencias de maquillaje que definen el rumbo beauty en 2026

Texturas ligeras, color aplicado con criterio y técnicas que dialogan con la piel real. Estas son las cinco tendencias de maquillaje que marcarán 2026

Diciembre 15, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Attico - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

5 tendencias de maquillaje que definen el rumbo beauty en 2026

Getty images

El maquillaje que se consolida en 2026 responde menos a la espectacularidad y más a la forma en la que vivimos el rostro todos los días. Las pasarelas, los backstage y el street style coinciden en un punto claro: el exceso dejó de ser aspiracional. En su lugar aparecen gestos más precisos, productos multifunción y una relación mucho más honesta con la piel. No se trata de maquillarse menos, sino de hacerlo con mayor intención.
Estas son las cinco tendencias que sí estructuran el panorama beauty del próximo año.

También te interesa...
cosmeticanatural.jpg
Belleza
Cosmética natural: ¡Dile hola a la nueva tendencia beauty!
Febrero 28, 2019
 · 
Harper’s Bazaar
Sin maquillaje, la nueva tendencia de belleza explicada desde la psicología.png
Belleza
Sin maquillaje, la nueva tendencia de belleza explicada desde la psicología
Enero 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Base estratégica y corrección puntual

Las bases de alta cobertura pierden protagonismo frente a fórmulas ligeras que se trabajan por zonas. En 2026, la piel no se uniforma, se equilibra. Los tintes, skin veils y correctores fluidos se aplican solo donde la piel lo necesita, dejando visibles pecas, cambios de tono y textura natural. El acabado es flexible, casi imperceptible, y se mantiene estable durante el día sin necesidad de retoques constantes.

Base estratégica y corrección puntual.jpg

Base estratégica y corrección puntual

Pinterest

Rubor como eje del rostro

El blush deja de ser un complemento y pasa a estructurar el maquillaje completo. Se aplica más alto, se difumina hacia las sienes o se funde con la sombra, creando continuidad visual. Los tonos se vuelven más complejos: rosa quemado, ciruela suave, terracota frío, durazno apagado. Las fórmulas en crema y bálsamo dominan porque se integran mejor con la piel y permiten un acabado más controlado.

Rubor como eje del rostro.jpg

Rubor como eje del rostro

Pinterest

Párpados con textura, no con trazo

El protagonismo ya no está en el delineado marcado. En su lugar aparecen sombras trabajadas con los dedos, lápices difuminados y acabados satinados que aportan profundidad sin rigidez. Los colores se mantienen sobrios pero interesantes: gris humo, verde oliva, malva, café frío, beige rosado. El ojo se define desde la textura, no desde la línea.

Delineado degradado.jpg

Párpados con textura, no con trazo

Pinterest

Labios de color flexible

Los labiales ultra mates y de larga duración pierden terreno frente a productos que se mueven con el gesto. En 2026 destacan los tintes, aceites con color y bálsamos pigmentados que dejan un acabado irregular, ligeramente difuminado. Los tonos son contenidos y versátiles: vino translúcido, nude cálido, frambuesa suave, marrón rosado. El contorno marcado deja de ser prioritario.

Labios ligeramente difuminados.jpg

Labios de color flexible

Pinterest

Maquillaje monocromático bien ejecutado

La monocromía continúa, pero con mayor sofisticación. Un solo tono se utiliza en ojos, mejillas y labios, adaptado a distintas texturas. La clave está en la dosificación: crema en mejillas, satinado en párpados y bálsamo en labios. Este enfoque no solo simplifica rutinas, también genera coherencia visual sin caer en lo obvio.

Maquillaje monocromático.jpg

Maquillaje monocromático

Pinterest

El maquillaje de 2026 se construye desde decisiones prácticas y estéticas bien pensadas. No responde a la urgencia de verse “arreglada”, sino a la de verse coherente. La piel deja de ser un lienzo que se cubre por completo y se convierte en el punto de partida. Y eso, más que una tendencia pasajera, marca un cambio real en la forma de entender la belleza.

beauty look Beauty makeup Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
97th Oscars - Press Room
Agenda
Calendario de la temporada de premios 2026
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026.jpg
Belleza
Linda Evangelista confirma el poder del castaño en 2026
Diciembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Belleza
Baby Bangs, la forma elegante de llevar el flequillo ultracorto esta temporada
Diciembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2025
Belleza
Los colores de pelo que ya no serán tendencia en 2026
Algunas tonalidades icónicas empiezan a ceder espacio frente a propuestas más pulidas y contemporáneas. Estos son los colores de pelo que dejan de dominar en 2026
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025
Belleza
Uñas Cloud Dancer: la manicura blanca que aporta brillo a tus manos
Un blanco etéreo convertido en estética para las manos, con un acabado limpio y silencioso que se siente sofisticado naturalmente
Diciembre 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
28th Annual Critics Choice Awards - Arrivals
Belleza
La manicura que simboliza cierre, renovación y un guiño a la abundancia para despedir al 2025
Este toque luminoso envuelve las manos en un resplandor sutil y elegnate, pensado para despedir diciembre 2025 con abundancia
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Exfoliar o no la piel durante el invierno.jpg
Belleza
¿Exfoliar o no la piel durante el invierno?
El invierno cambia la forma en que la piel responde a cada gesto; esta temporada pide una exfoliación más consciente y amable
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García