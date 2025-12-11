Suscríbete
Baby Bangs, la forma elegante de llevar el flequillo ultracorto esta temporada

Llevar baby bangs es un gesto de estilo que transforma el rostro con sutileza

Diciembre 11, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven

Getty Images

El flequillo nunca dejó de ser un gesto de estilo, pero en los últimos meses una versión particular tomó fuerza entre editoriales, pasarelas y celebridades que se atreven a modificar el marco del rostro con algo más definido: los baby bangs. No son nuevos —el cine clásico los inmortalizó, los 90 los reinterpretaron y el indie sleaze los retomó con irreverencia—, pero su regreso actual tiene una energía distinta. Hoy se llevan con una intención más cuidada, más consciente del rostro que enmarcan y del efecto que generan en el aura total del look.

Los baby bangs son flequillos ultracortos que dejan la frente parcialmente expuesta, creando una proporción inesperada que transforma los rasgos sin necesidad de un gran cambio de largo o de color. Su encanto reside en que aportan carácter de inmediato ya que suavizan algunos rostros, endurecen otros, acentúan pómulos, abren la mirada y, sobre todo, proyectan una vibra artistic-chic que rara vez pasa desapercibida.

Lo interesante es que esta tendencia no responde al capricho momentáneo del corte viral, sino a un movimiento más amplio que busca estilos más personalizados. El baby bang no se elige por moda, sino por intención. Funciona para quienes quieren un gesto de autenticidad controlada: un corte que puede ser delicado, gráfico o incluso minimalista, dependiendo de cómo se trabaje la línea.

Zoe Kravitz.jpg

Zoe Kravitz

Pinterest

La clave está en entender que no existe una sola forma de llevarlos. Las versiones más rectas crean un efecto casi cinematográfico, mientras que los baby bangs ligeramente curvos acompañan mejor los contornos naturales del rostro. Los desfilados generan un aire francés —un guiño discreto al faux messy— y los más compactos se sienten modernos, casi escultóricos. La textura también importa: pulidos para un acabado de alta moda, esponjosos para looks más suaves y retro, o con un toque húmedo para un resultado nocturno que resalta la geometría del corte.

Un punto a favor es su versatilidad. Pueden equilibrar cortes bob, dar luz a un pixie, estructurar un shag o refrescar el cabello largo sin tocar el resto. Y para quienes temen comprometerse demasiado, el crecimiento es rápido, en pocas semanas pasan de baby bangs a flequillo clásico, permitiendo transiciones suaves sin drama capilar.

Baby bangs.jpg

Baby bangs con peinado recogido

Pinterest

Eso sí, antes de dar el paso conviene analizar el movimiento natural del cabello, la altura de la frente y la manera en que usualmente estilizas tu peinado. Los baby bangs requieren intención y un poco de mantenimiento, pero también te regalan un cambio inmediato, ese gesto sutil que redefine todo el look sin perder naturalidad.
Esta temporada, los baby bangs se sienten menos como un statement y más como un lenguaje, un corte pequeño que envía un mensaje claro. Y en un momento donde la autenticidad elegante domina el panorama, este flequillo ultracorto se vuelve una forma refinada de mostrar carácter, estética y una dosis de valentía.

edf45a82eef3f80a01983f65a28b5671.jpg

Baby bangs con pixie

Pinterest

Eurídice Aiymet Garavito García
