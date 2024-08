Cómo encontrar el mejor fleco para tu forma del rostro

El fleco ha sido durante mucho tiempo una opción popular para quienes desean refrescar su corte de pelo sin comprometerse con un cambio dramático. Aunque puede parecer un pequeño detalle, el flequillo influye significativamente en la forma en que se ve tu rostro: desde crear la ilusión de longitud hasta suavizar rasgos angulares, el fleco adecuado para tu forma del rostro puede mejorar tu apariencia general de múltiples maneras. Al adaptarlo a tus proporciones faciales, puedes asegurarte de que tu nuevo look sea el más favorecedor. Lee aquí: 6 cortes de pelo tipo feather cut para llevarlo en capas y rejuvenecer el rostro.

¿Cómo saber si te va a quedar bien el flequillo?

Si estás dudando por qué deberías hacerte fleco, considera que es una excelente opción para quienes desean rejuvenecer su apariencia y lucir más chic, ya que puede transformar por completo el rostro, destacando pómulos o disimulando imperfecciones como cicatrices, acné o arrugas. Además, aporta un toque pulido a tu estilo, haciendo que parezca que te has esforzado más en tu look, como explican en el salón You Beauty Lounge. Con múltiples opciones de estilo, el flequillo también te permite experimentar y reflejar tu personalidad, todo mientras mejora la belleza natural de tu rostro y ofrece un cambio refrescante en tu imagen.