Suscríbete
Belleza

El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre

Anya Taylor-Joy llevó un recogido alto al Festival de Cine de Marrakech 2025; te contamos por qué es perfecto para elevar tus looks en las fiestas decembrinas

Noviembre 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre.jpg

El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre

Getty images

La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Marrakech 2025 volvió a ser testigo del magnetismo de Anya Taylor-Joy, quien apareció con un recogido alto y pulido que equilibró perfección técnica con una estética moderna. La actriz, conocida por dominar el lenguaje visual del glam contemporáneo, optó por un peinado que no solo enmarca el rostro, sino que estiliza el cuello y aporta una presencia elegante sin esfuerzos aparentes, justo lo que muchas buscan durante las celebraciones decembrinas.

También te interesa...
Anya Taylor-Joy
Estilo de vida
FOTOS: Los mejores looks de Anya Taylor-Joy
Abril 02, 2022
 · 
Lorenza García
Anya Taylor-Joy
Celebridades
Anya Taylor-Joy reinventa el manicure francés y ahora todas queremos tenerlo
Abril 23, 2022
 · 
Lorenza García

El recogido, trabajado en un tono platinado que potencia el brillo natural de su piel, se construyó en capas suaves que generan un volumen controlado. La parte posterior se organizó en una estructura en espiral, casi escultórica, mientras que el frontal se mantuvo completamente pulido. Esta combinación crea un equilibrio entre modernidad y tradición hollywoodense que resulta llamativo sin caer en excesos. Es una propuesta ideal para diciembre, cuando los eventos se multiplican y el peinado necesita sobrevivir horas de movimiento, fotos, clima y luces cálidas sin perder definición.

Lo más destacable es cómo este recogido abre la línea del cuello y eleva visualmente la postura. En cámara, el efecto es inmediato: el cuello se ve más largo, las clavículas se definen y el rostro gana protagonismo sin necesidad de accesorios imponentes. Es un truco muy utilizado por estilistas de celebridades durante la temporada de premios, porque estiliza de manera natural y crea una sensación de porte elevado en cuestión de segundos.

Su beauty look acompañó esta intención con precisión. Anya Taylor-Joy llevó un maquillaje que mantuvo el equilibrio entre fuerza y sutileza con un smokey eye difuminado en tonos marrón frío que acentúa la profundidad de la mirada, piel satinada que refleja la luz sin brillar en exceso y labios nude rosados que aportan frescura. Las cejas, ligeramente suavizadas, ayudan a mantener el foco en la arquitectura del peinado y en la verticalidad del rostro. Los aretes plateados con guiño floral se integran al look sin buscar protagonismo, añadiendo solo un destello en los laterales.

Este tipo de recogido es especialmente útil para las fiestas decembrinas, porque convive bien con vestidos de escote amplio, piezas metalizadas, tejidos de fiesta y joyería discreta. Además, su estructura alta garantiza estabilidad, por lo que funciona para cenas largas, celebraciones formales o cualquier evento donde el movimiento y la fotografía sean protagonistas.

Si buscas un peinado que transmita elegancia contemporánea, estilice el cuello y resista toda la noche, el look de Anya Taylor-Joy en Marrakech es una referencia perfecta para diciembre: sofisticado, equilibrado y con una presencia serena que se mantiene incluso bajo las luces más exigentes.

Anya Taylor-Joy peinado festival de cine peinados famosos
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Louis Vuitton: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Belleza
Tendencias de maquillaje que realmente favorecen a mujeres latinas en 2026
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para un cambio de look en diciembre.jpg
Belleza
Calendario lunar para un cambio de look en diciembre 2025
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful fashionable woman with multicolor highlights on her face
Belleza
Ojeras post-fiestas: rituales en casa que devuelven frescura a la piel
Noviembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
beauty-editors-picks-2025-los-mejores-productos-para-potenciar-tu-belleza-natural.png
Belleza
Beauty Editors Picks 2025: los mejores productos para potenciar tu belleza natural
Noviembre 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Uñas con glitter, perfectas para Navidad 2025.jpg
Belleza
Uñas con glitter, perfectas para Navidad 2025
Brillos elegantes, tonos modernos y acabados luminosos marcan las uñas con glitter que dominarán la Navidad 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2022
Belleza
Cómo adaptar tu maquillaje para fotos nocturnas según el tipo de luz
La iluminación nocturna transforma colores, sombras y texturas del maquillaje; entender cómo reacciona la piel frente a la luz cálida o al flash hace una diferencia real en cualquier fotografía
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - July 5, 2019
Belleza
Tonos de cabello que levantan el rostro sin cirugía, según coloristas
Cambios de color que aportan luz estratégica, definición y un efecto lifting suave sin recurrir a procedimientos invasivos
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zonas del rostro y feng shui facial significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje.png
Belleza
Zonas del rostro y feng shui facial: el significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje
Cómo interpretar las áreas del rostro desde el feng shui facial y usar el maquillaje para equilibrar energía, intención y expresión personal
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García