El recogido dorado de Anya Taylor-Joy en Marrakech que estiliza el cuello, ideal para diciembre

La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Marrakech 2025 volvió a ser testigo del magnetismo de Anya Taylor-Joy, quien apareció con un recogido alto y pulido que equilibró perfección técnica con una estética moderna. La actriz, conocida por dominar el lenguaje visual del glam contemporáneo, optó por un peinado que no solo enmarca el rostro, sino que estiliza el cuello y aporta una presencia elegante sin esfuerzos aparentes, justo lo que muchas buscan durante las celebraciones decembrinas.

El recogido, trabajado en un tono platinado que potencia el brillo natural de su piel, se construyó en capas suaves que generan un volumen controlado. La parte posterior se organizó en una estructura en espiral, casi escultórica, mientras que el frontal se mantuvo completamente pulido. Esta combinación crea un equilibrio entre modernidad y tradición hollywoodense que resulta llamativo sin caer en excesos. Es una propuesta ideal para diciembre, cuando los eventos se multiplican y el peinado necesita sobrevivir horas de movimiento, fotos, clima y luces cálidas sin perder definición.

Lo más destacable es cómo este recogido abre la línea del cuello y eleva visualmente la postura. En cámara, el efecto es inmediato: el cuello se ve más largo, las clavículas se definen y el rostro gana protagonismo sin necesidad de accesorios imponentes. Es un truco muy utilizado por estilistas de celebridades durante la temporada de premios, porque estiliza de manera natural y crea una sensación de porte elevado en cuestión de segundos.

Su beauty look acompañó esta intención con precisión. Anya Taylor-Joy llevó un maquillaje que mantuvo el equilibrio entre fuerza y sutileza con un smokey eye difuminado en tonos marrón frío que acentúa la profundidad de la mirada, piel satinada que refleja la luz sin brillar en exceso y labios nude rosados que aportan frescura. Las cejas, ligeramente suavizadas, ayudan a mantener el foco en la arquitectura del peinado y en la verticalidad del rostro. Los aretes plateados con guiño floral se integran al look sin buscar protagonismo, añadiendo solo un destello en los laterales.

Este tipo de recogido es especialmente útil para las fiestas decembrinas, porque convive bien con vestidos de escote amplio, piezas metalizadas, tejidos de fiesta y joyería discreta. Además, su estructura alta garantiza estabilidad, por lo que funciona para cenas largas, celebraciones formales o cualquier evento donde el movimiento y la fotografía sean protagonistas.

Si buscas un peinado que transmita elegancia contemporánea, estilice el cuello y resista toda la noche, el look de Anya Taylor-Joy en Marrakech es una referencia perfecta para diciembre: sofisticado, equilibrado y con una presencia serena que se mantiene incluso bajo las luces más exigentes.