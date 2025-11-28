Suscríbete
Belleza

Calendario lunar para un cambio de look en diciembre 2025

Estas son las fechas clave de diciembre para cortar, teñir o retocar el cabello siguiendo el ritmo lunar y buscando resultados más armónicos durante el cierre del año

Noviembre 28, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
El último mes del año suele traer un deseo natural de renovación. No es casual, diciembre combina cierres, introspecciones y una necesidad de preparar la energía personal para lo que viene. En medio de ese movimiento emocional y simbólico, muchas mujeres aprovechan para transformar su look.
Este calendario lunar te explica cómo cada fase lunar influye en ritmos biológicos, estados anímicos y decisiones estéticas. En 2026, la belleza se mueve hacia lo sensorial, lo consciente y lo personal; por eso, elegir el momento adecuado para un cambio de look se vuelve un pequeño ritual de autocuidado.

Luna Nueva: la antesala de un gran cambio (1 de diciembre)

La Luna Nueva funciona como punto de partida. Es la fase ideal para planear un cambio de look significativo —nuevo corte, un tono distinto o un estilo que simbolice cierre y renovación—, no para ejecutarlo. En esta etapa, la energía se siente hacia adentro, más reflexiva, perfecta para definir qué quieres comunicar con tu imagen.
Piensa en tu cabello como un archivo emocional: un corte puede marcar un antes y un después. Aprovecha los primeros días del mes para observar qué necesitas soltar, qué quieres reforzar y qué estética conecta mejor con tu identidad actual.

Cuarto Creciente: días que potencian crecimiento y volumen (9–15 de diciembre)

Si tu objetivo es que el cabello crezca más rápido, gane fuerza o mantenga volumen, el Cuarto Creciente es la ventana ideal. Entre el 9 y el 15 de diciembre, se recomienda:

  • Cortar puntas para estimular crecimiento.
  • Elegir tratamientos fortalecedores o reconstructivos.
  • Realizar cortes que busquen cuerpo, como capas suaves o texturas estratégicas.

Esta fase favorece la vitalidad, por lo que también es excelente para retocar mechas o trabajar brillo, ya que el cabello responde mejor a procesos que buscan luz.

Elegir el momento adecuado para un cambio de look se vuelve un pequeño ritual de autocuidado en diciembre 2025

Luna Llena: la fase para looks protagonistas (15–17 de diciembre)

La Luna Llena intensifica todo: emociones, decisiones y resultados. En belleza, es la fase para quienes desean un cambio visible, teatral o sofisticado. Si buscas un color más vibrante, un corte que transforme tu estructura facial o un styling con impacto, estos días pueden amplificar el efecto final.
Eso sí, la Luna Llena también atrae impulsos. Antes de sentarte en la silla del salón, pregúntate si el cambio responde a un deseo personal o a un momento emocional pasajero. La energía es expansiva: lo que decidas aquí se notará.

Cuarto Menguante: el momento perfecto para depurar (24–29 de diciembre)

A medida que el año se acerca a su cierre, el Cuarto Menguante llega con una energía de limpieza. Es ideal para:

  • Cortes de mantenimiento.
  • Eliminar puntas abiertas.
  • Suavizar capas.
  • Bajar volumen o controlar frizz.

Si buscas que el cabello crezca más lento, o quieres estabilidad en tu forma actual, esta fase es tu aliada. También es el mejor momento para tratamientos détox, exfoliación del cuero cabelludo y rutinas que preparan el cabello para enero.

