Suscríbete
Belleza

Ojeras post-fiestas: rituales en casa que devuelven frescura a la piel

Remedios caseros que ayudan a suavizar las ojeras tras las desveladas de diciembre, con cuidados simples que refrescan y revitalizan la mirada

Noviembre 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful fashionable woman with multicolor highlights on her face

Ojeras post-fiestas: rituales en casa que devuelven frescura a la piel

Getty Images

Las fiestas de diciembre nos regalan celebración, brillo y fotos interminables, pero también dejan rastros poco glamorosos: ojos cansados, piel opaca y esa sombra violácea que delata desvelos, cenas tardías y copas de más. Las ojeras son una de las primeras zonas en mostrar cuando hemos estirado demasiado los días, y aunque existen tratamientos profesionales con resultados contundentes, hay cuidados caseros que sí aportan alivio real cuando se aplican con intención y constancia.

También te interesa...
concealer corrector de ojos
Belleza
Estos son los mejores correctores de ojeras (concealer), y son súper hidratantes: guía 2023
Octubre 02, 2023
 · 
Regina Barberena
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-371.jpg
Belleza
5 técnicas para desaparecer las complejas y temidas ojeras
Agosto 05, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

El área debajo de los ojos es distinta al resto del rostro: tiene menos colágeno, menos glándulas sebáceas y una microcirculación más delicada. Por eso responde tan rápido a la falta de sueño, la deshidratación y el exceso de sodio típico de las reuniones navideñas. Antes de pensar en correctores o filtros, vale la pena recurrir a soluciones sencillas que ayudan a restaurar la frescura de la mirada.

Uno de los remedios más eficaces es la compresa fría, pero no cualquier método improvisado. Unas cucharas metálicas refrigeradas o un rodillo facial de cuarzo previamente enfriado ayudan a contraer los vasos sanguíneos y reducir la hinchazón matutina. El frío es una herramienta poderosa, siempre y cuando se aplique por lapsos cortos y sin fricción excesiva para evitar irritaciones.

los mejores parches para ojos ojeras 2023 2024

¿Es posible desaparecer las ojeras?

pexels

Otro apoyo casero que funciona es la infusión de manzanilla usada como almohadilla suave. Su efecto calmante reduce la sensación de pesadez y aporta alivio a la piel sensibilizada. No borra las ojeras profundas, pero sí mejora su apariencia en momentos donde la mirada necesita un respiro inmediato. El té verde frío es otra alternativa igual de efectiva, gracias a sus antioxidantes.

La hidratación estratégica también hace diferencia. Aplicar una capa ligera de gel de aloe vera puro —frío, si es posible— aporta sensación de frescura y ayuda a que la piel se vea más tersa sin sobrecargarla. Combinado con un masaje suave con las yemas de los dedos, favorece el drenaje linfático y reduce la acumulación de líquidos típica de trasnochadas y exceso de sal.

La alimentación también influye más de lo que pensamos. Incluir agua, frutas ricas en vitamina C y alimentos con potasio ayuda a equilibrar la retención de líquidos después de días intensos. Evitar el alcohol durante 24 horas y bajar la ingesta de sodio acelera la desinflamación de la zona de los ojos, algo que ningún remedio tópico puede lograr por sí solo.

Ojeras.jpg

El frío será estratégico para contrarrestar las ojeras

Pexels

Y sí, hay un paso tan básico como definitivo: dormir bien. Después de varias noches de celebración, un descanso profundo permite que la circulación se normalice y la piel se recupere de forma natural. Ningún truco casero sustituye al sueño, pero cuando se combina con compresas frías, infusiones calmantes y masajes ligeros, los resultados son visibles en poco tiempo.

Las ojeras no son una sentencia; son una señal. Al atenderlas con gestos sencillos y amables, la piel responde. Estos remedios caseros no reemplazan tratamientos más avanzados, pero sí ayudan a navegar los excesos decembrinos con una mirada más despierta y luminosa.

ojeras piel sana
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
beauty-editors-picks-2025-los-mejores-productos-para-potenciar-tu-belleza-natural.png
Belleza
Beauty Editors Picks 2025: los mejores productos para potenciar tu belleza natural
Noviembre 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
¿Realmente funcionan las depiladoras de luz pulsada Lo que debes saber antes de invertir en una.jpg
Belleza
¿Realmente funcionan las depiladoras de luz pulsada? Lo que debes saber antes de invertir en una
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2022
Belleza
Cómo adaptar tu maquillaje para fotos nocturnas según el tipo de luz
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - July 5, 2019
Belleza
Tonos de cabello que levantan el rostro sin cirugía, según coloristas
Noviembre 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zonas del rostro y feng shui facial significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje.png
Belleza
Zonas del rostro y feng shui facial: el significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje
Cómo interpretar las áreas del rostro desde el feng shui facial y usar el maquillaje para equilibrar energía, intención y expresión personal
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch (1).jpg
Belleza
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch
El maquillaje combina piel luminosa, mirada intensa y un acabado impecable que demuestra por qué este beauty look se volvió referencia inmediata en la nueva Miss Universo
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Children's Hospital Los Angeles Gala Noche de Ninos
Belleza
Así se llevan las uñas nude en Navidad 2025
Tendencias en tonos nude que elevan el manicure navideño con un acabado sofisticado
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado.jpg
Belleza
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado
Consejos esenciales para proteger la piel cuando el resfriado altera su equilibrio y aparecen irritación, sequedad y falta de brillo
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García