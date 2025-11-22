Suscríbete
Belleza

Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch

El maquillaje combina piel luminosa, mirada intensa y un acabado impecable que demuestra por qué este beauty look se volvió referencia inmediata en la nueva Miss Universo

Noviembre 22, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch (1).jpg

Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch

Instagram

El momento en que una reina recibe la corona siempre queda grabado en la historia del certamen, pero pocas veces el maquillaje logra tanta armonía con el vestuario, la luz y la narrativa visual como en este caso. El beauty look que acompañó la coronación de la nueva Miss Universo 2025 no solo complementó el vestido rojo bordado —ya icónico—, sino que construyó una estética completa: elegante, moderna y diseñada para brillar desde cualquier ángulo, incluso bajo luces extremadamente exigentes.

También te interesa...
El vestido de maíz de Fátima Bosch en Miss Universo un homenaje luminoso al origen de México.jpg
Moda
La fuerza cultural del maíz inspiró el vestido dorado más significativo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miss Colombia y Miss Filipinas hablan sobre el error en Miss Universo 2015
Agenda
Miss Colombia y Miss Filipinas hablan sobre el error en Miss Universo 2015
Marzo 04, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

La piel es el primer punto que destaca. No es una base pesada ni de efecto plástico; al contrario, luce ligera, pulida y con un acabado satinado que deja respirar los rasgos naturales. La textura está unificada, pero no borrada, se aprecia la frescura del rostro, un glow controlado y un trabajo minucioso de iluminación en puntos estratégicos como pómulos, tabique nasal y arco de cupido. Este tipo de piel —perfectamente equilibrada entre mate y radiante— es una apuesta fuerte para 2026, porque proyecta salud sin caer en excesos de brillo.

El segundo protagonista es la mirada. Las pestañas están definidas, largas y perfectamente peinadas, sin grumos ni exageraciones. El delineado es suave, casi imperceptible, pero construido para intensificar la forma natural del ojo. La elección de sombras cálidas en tonos marrón suave y dorado genera profundidad sin robar protagonismo al resto del look. Este estilo de mirada estructurada se ha convertido en una de las técnicas favoritas para escenarios de alto impacto, porque mantiene los ojos expresivos incluso cuando la iluminación es intensa.

El beauty look que acompañó la coronación de la nueva Miss Universo 2025 no solo complementó el vestido rojo bordado.jpg

El beauty look que acompañó la coronación de la nueva Miss Universo 2025 complementó el vestido rojo bordado

Instagram

En el marco del ojo, las cejas están ejecutadas con precisión. Relleno ligero, forma natural y un cepillado ascendente que abre el rostro y aporta frescura. Nada se siente rígido en el rostro de Fátima Bosch, todo el conjunto apunta a un equilibrio entre definición y suavidad.

Los labios siguen la misma línea con un rosa neutro con subtono durazno que aporta calidez y juventud. El acabado cremoso da sensación de hidratación, algo indispensable para largas horas frente a cámaras y sonrisas constantes. Este tipo de labial complementa la energía cálida del vestido y permite que el beauty look de la mexicana se mantenga vigente tanto en fotos de estudio como en televisión en vivo.

El conjunto crea una imagen que va más allá de lo estético —y que seguro fue decisivo para la coronación ya que comunica seguridad, sobriedad y un dominio absoluto del escenario. El beauty look de la nueva Miss Universo 2025 no solo es hermoso; es inteligente, estratégico y perfectamente alineado con la corona que representa.

Mexicanas exitosas moda mexicana Modelaje mexicano
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Zonas del rostro y feng shui facial significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje.png
Belleza
Zonas del rostro y feng shui facial: el significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado.jpg
Belleza
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Le Défilé. Liberté, Egalité, Sororité"You're Worth It" L'Oréal Paris: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear S/ 2026
Belleza
¿Qué debe contener el shampoo ideal? Ingredientes que realmente hacen la diferencia
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación.jpg
Belleza
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación?
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Duchess Of Cambridge Attends 'Mental Health In Education' Conference
Belleza
Ingredientes que realmente ayudan a rejuvenecer la piel de tus manos
Ciertos activos pueden mejorar la textura, firmeza e hidratación de las manos con resultados visibles y consistentes
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural.jpg
Belleza
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural
Los pómulos pueden tomar protagonismo con técnicas suaves que afinan, iluminan y elevan la expresión sin alterar tu esencia
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad.jpg
Belleza
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad
El frío puede apagar la piel sin que lo notes; te explicamos como fortalecerla y mantenerla radiante y sana durante la temporada
Noviembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ingredientes para el cuidado de la piel que nunca debes mezclar —y cómo evitar daños irreversibles.jpg
Belleza
Ingredientes para el cuidado de la piel que nunca debes mezclar —y cómo evitar daños irreversibles
Algunos ingredientes cosméticos pierden eficacia o causan irritación al combinarse. Estas son las mezclas que tu piel jamás debería experimentar
Noviembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García