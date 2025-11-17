Suscríbete
Belleza

Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural

Los pómulos pueden tomar protagonismo con técnicas suaves que afinan, iluminan y elevan la expresión sin alterar tu esencia

November 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural.jpg

Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural

Frazer Harrison

Esculpir los pómulos nunca ha sido una cuestión de transformar el rostro, sino de entenderlo. En el universo de la belleza contemporánea —donde la naturalidad convive con la técnica— esta zona se ha convertido en un punto clave para elevar cualquier look sin necesidad de cambios drásticos. Es un gesto sutil que puede cambiar la forma en que la luz recorre la piel, afinar líneas y aportar un aire de precisión elegante.

El primer paso es observar tu estructura facial sin juicios, solo con atención. Cada persona tiene una línea natural que define el pómulo, puede ser más alta, más suave o más redonda. Trabajar a partir de esa geometría te permite lograr un efecto más auténtico, uno que se integra a tu expresión y no se siente impuesto. Aquí, la técnica no busca disfrazar, sino acompañar.

También te interesa...
Parisian Spice
Celebridades
Así fue el casting de Victoria Beckham para ser una Spice Girl
November 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa Performs At The Audio Club
Moda
Las rayas regresan con fuerza y así se llevan en otoño-invierno 2025
November 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El contour suave es un recurso invaluable. En lugar de líneas marcadas que oscurecen la expresión, se trata de usar tonos apenas más fríos que tu piel para crear una sombra leve justo debajo del pómulo. Las fórmulas en crema tienen la ventaja de fundirse con la base y la hidratación natural del rostro, dejando un resultado que parece más piel que maquillaje. Aplicado con una brocha pequeña o con las yemas de los dedos, ese sombreado puede levantar visualmente la zona sin endurecerla.

La luz completa el trabajo. Un iluminador satinado —no escarchado ni metálico— colocado en la parte más alta del pómulo aporta dimensión y un toque fresco. Es un brillo que no busca llamar la atención por sí mismo, sino acompañar el movimiento de la piel bajo la luz. Un punto bien colocado puede transformar cómo se percibe el volumen sin caer en exageraciones.
El rubor también juega un papel fundamental. Cuando se aplica ligeramente por encima del pómulo, en dirección hacia la sien, crea un efecto lifting instantáneo. Los tonos rosados neutros, duraznos suaves o malvas discretos funcionan bien porque aportan vida sin competir con las sombras o los puntos de luz. La aplicación ascendente ayuda a reforzar la sensación de elevación.

hailey bieber

Tips para esculpir tus pómulos sin recurrir al bisturí

instagram

Más allá del maquillaje, el cuidado de la piel es parte del proceso. Una hidratación constante permite que la textura se vea uniforme, que el maquillaje se funda mejor y que la zona mantenga un brillo saludable. Los masajes ascendentes —con gua sha, rodillos o simplemente con los dedos— ayudan a drenar y a activar la circulación, lo que reduce la inflamación y define ligeramente los contornos.

Esculpir los pómulos es un ejercicio de precisión, pero también de sensibilidad. No se trata de construir un rostro nuevo, sino de potenciar el que ya tienes.

beauty look Rostro
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
¿Las cejas ultradelgadas están de vuelta La tendencia que vuelve a dividir opiniones en belleza.jpg
Belleza
¿Las cejas ultradelgadas están de vuelta? La tendencia que vuelve a dividir opiniones en belleza
November 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fifth Annual Academy Museum Gala
Belleza
¿Deberías dejar de usar gel para cejas? Lo que opinan los expertos sobre su uso diario
November 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ADN de salmón el tratamiento biotecnológico que renueva la piel desde su interior.jpg
Belleza
ADN de salmón: el tratamiento biotecnológico que renueva la piel desde su interior
November 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Debes llevar la raya en medio o la raya al lado.jpg
Belleza
¿Debes llevar la raya en medio o la raya al lado?
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno.jpg
Belleza
Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno 2025
Este corte se adapta a todo tipo de rostro, aporta movimiento y carácter, y redefine la forma de llevar el cabello corto con un aire moderno y sofisticado
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Macro texture of berry jam
Belleza
Piel de fresa: qué es, por qué aparece y las formas más efectivas de tratarla
La piel de fresa puede afectar brazos, piernas o glúteos, pero existen rutinas y activos que ayudan a mejorar su textura y apariencia con resultados visibles
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 LACMA Art+Film Gala
Belleza
Colores de uñas que dominarán el invierno 2025
Los tonos de uñas para invierno 2025 apuestan por la elegancia contenida con una paleta que redefine el lujo en su versión más serena
November 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miguel Vieira - Backstage - Milan Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Belleza
Maquillaje efecto ‘cara lavada’, la tendencia vista sobre las pasarelas que triunfa en el street style
El look de belleza más influyente del momento apuesta por la sutileza. El maquillaje efecto ‘cara lavada’ se impone con texturas ligeras, piel luminosa y labios apenas tintados
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García