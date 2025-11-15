Suscríbete
Moda

Las rayas regresan con fuerza y así se llevan en otoño-invierno 2025

El patrón más clásico del armario vuelve con propuestas que juegan con color, proporción y actitud para darle un giro contemporáneo

November 15, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa Performs At The Audio Club

Las rayas regresan con fuerza y así se llevan en otoño-invierno 2025

Getty Images

Las rayas nunca han sido neutrales. Cada cierto tiempo regresan, pero siempre bajo una nueva lectura. Esta temporada, lejos de la rigidez náutica o del clásico uniforme francés, encuentran un lenguaje más expresivo, más libre y profundamente vinculado con la manera en que vestimos hoy, de forma práctica, consciente y con un toque inesperado que rompe con las fórmulas del pasado.

Dua Lipa lo confirma. La primera señal es la búsqueda de dinamismo con rayas que conviven en distintos grosores, direcciones y contrastes, generando un efecto visual que abraza el movimiento del cuerpo. Las líneas ya no buscan ordenarlo todo; ahora buscan expandirlo.

También te interesa...
Dua Lipa
Celebridades
FOTOS: “La moda es otra extensión de mi música”, confiesa Dua Lipa
February 01, 2022
 · 
Lorenza García
Los mejores looks de Dua Lipa en su gira 'The Future Nostalgia Tour'
Moda
Los mejores looks de Dua Lipa en su gira ‘The Future Nostalgia Tour’
August 22, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Rayas como declaración moderna, de lo ajustado a lo oversize

Una de las interpretaciones más fuertes de esta tendencia aparece en piezas ajustadas al cuerpo donde las rayas se mezclan, se curvan ligeramente y juegan con el volumen visual. Este tipo de diseño crea un efecto escultórico, ideal para escenarios, cámaras y momentos donde el detalle importa. La combinación de tonos oscuros —como azul marino— con neutros cálidos eleva la prenda a un territorio sofisticado que conecta con la estética editorial contemporánea.

En el extremo opuesto, pero igual de relevante, están las playeras oversize de rayas amplias y horizontales en tonos vibrantes. Este enfoque adopta una energía más relajada, perfecta para backstage, ensayos y rutinas cotidianas. Aquí, la tendencia abraza lo práctico sin perder intención. La prenda tiene presencia por sí misma, especialmente cuando se combina con pantalones anchos, sandalias o tenis minimalistas. El resultado es un look effortless que aun así comunica estilo.

Dua Lipa en Sao Paolo.jpg

Dua Lipa en Sao Paulo, Brazil

Getty images

Color, proporción y actitud, el nuevo manual de uso

Las rayas de 2025 no se definen solo por el patrón, sino por su actitud. Esta temporada se proponen tres claves:
Tonos inesperados Rosa, vino, azul profundo, blanco puro y degradados suaves se mezclan con más libertad. El contraste ya no tiene que ser extremo; lo importante es que dialogue con tu energía del día.

Siluetas contrastantes Prendas ceñidas con rayas complejas aportan fuerza visual; versiones oversize, en cambio, transmiten comodidad elevada. Ambas funcionan, pero cada una proyecta un estado de ánimo distinto.

Estilismo sin esfuerzo Las rayas funcionan mejor cuando no intentan portarse bien. Úsalas con joyería discreta, denim amplio, pantalón recto o incluso sandalias planas. La idea es dejar que la prenda hable por sí sola.

Tendencias 2025 otoño Dua Lipa
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Diana In Nova Scotia
Moda
La blusa con moño que Lady Di adoraba vuelve a estar de moda este otoño
November 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_464512712_18486824905037292_3052197059485480932_n.jpg
Moda
Hailey Bieber conquista Los Ángeles con un vestido de Gucci hecho a la medida
November 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Buenos Aires
Agenda
Los covers que harían inolvidable la presentación de Dua Lipa en México
November 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Cómo llevar mocasines esta temporada y convertirlos en el nuevo punto fuerte de tu estilo
November 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía definitiva para elegir el vestido de fiesta perfecto sin perder tu estilo.jpg
Moda
Guía definitiva para elegir el vestido de fiesta perfecto sin perder tu estilo
Elige un vestido de fiesta que hable de ti y armonice con tu cuerpo, tu estilo y la esencia del evento
November 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El regreso de los tacones como símbolo de autonomía y empoderamiento femenino.jfif
Moda
El regreso de los tacones como símbolo de autonomía y empoderamiento femenino
Una mirada editorial al papel de los tacones en la identidad femenina moderna y cómo su uso ha evolucionado hasta convertirse en un gesto de autonomía personal
November 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
tous-celebra-40-anos-de-su-iconico-oso-con-una-fiesta-en-barcelona.png
Moda
TOUS celebra 40 años de su icónico Oso con una fiesta en Barcelona
El oso TOUS sigue siendo un símbolo que desafía el tiempo.
November 12, 2025
Street Style - Munich - November, 2025
Moda
Accesorios de invierno que elevarán tu look a otro nivel
El invierno 2025 redefine la elegancia con accesorios que transforman la rutina en estilo, entre texturas cálidas, metales suaves y toques de color que marcan tendencia...
November 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García