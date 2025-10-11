Suscríbete
Moda

Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025

Los pantalones anchos y fluidos se imponen como símbolo de elegancia relajada y poder sutil en cualquier momento del día durante otoño 2025

October 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three

Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025

Christian Vierig/Getty Images

Entre las tendencias que dominan la temporada, los pantalones anchos y fluidos se consolidan como el nuevo lenguaje de la elegancia relajada. Su caída ligera, la estructura apenas insinuada y la forma en que se mueven al compás del cuerpo los convierten en una pieza esencial del guardarropa femenino actual. Ni rígidos, ni excesivamente casuales, se ubican en ese punto exacto donde el confort y la sofisticación se encuentran.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five
Belleza
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

En tejidos como lino, seda o lana fría, estos pantalones reinterpretan la noción de poder desde la sutileza. Marcas como The Row, Max Mara o Toteme han demostrado que no se necesita un corte ajustado para proyectar autoridad. Combinados con camisas de popelina, blazers de hombros marcados o suéteres de punto fino, crean una silueta fluida que alarga la figura y transmite una confianza silenciosa.

af5a33a5b5cc218002fd4583979d3566.jpg

Las pinzas en la cadera serán tus mejores aliadas con los pantalones anchos y fluidos esta temporada

Pinterest

Si decides usar pantalones anchos y fluidos, no olvides cuidar la proporción del total look. Con un talle alto estiliza la cintura, mientras que el vuelo en la pierna otorga una sensación de movimiento constante. En clave minimalista, los tonos neutros —arena, gris, marfil o negro— se convierten en aliados naturales. Sin embargo, quienes buscan un toque de impacto pueden apostar por versiones en colores intensos o estampados suaves que rompen la sobriedad sin perder elegancia.

Durante el día, los pantalones anchos pueden llevarse con mocasines o sandalias planas, logrando un look effortless ideal para la oficina o una cita casual. De noche, el mismo diseño cambia de energía si se combina con tacones finos, top de seda o una chaqueta estructurada. En ambos casos, la fluidez del tejido se convierte en un recurso estético que habla de libertad, ligereza y mucho estilo.

0675d7b5377d91ff3811c07851e96709.jpg

Pantalones anchos y fluidos para otoño 2025

Pinterest

Más que una moda pasajera, los pantalones amplios son una respuesta al ritmo actual: mujeres que buscan prendas versátiles, cómodas y capaces de adaptarse a múltiples escenarios sin renunciar a la elegancia. Son, en definitiva, una declaración silenciosa de poder femenino contemporáneo.

pantalones Tendencias 2025 otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Fashion Photo Session In Paris - April 2021
Moda
5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_561431527_18550307206059018_9051210638192222629_n.jpg
Moda
Chanel bajo Matthieu Blazy, claves para entender su debut cósmico en París
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Guía rápida para definir tu estilo personal
Encontrar tu estilo personal no es cuestión de tendencias, sino de autoconocimiento, esto te ayudará a construir una estética auténtica y coherente con tu personalidad
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_562818166_18530796811001850_1970887561800802521_n.jpg
Moda
Las grapas metálicas con las que Glenn Martens selló su propuesta en París Fashion Week 2025
Glenn Martens presentó su primera colección prêt-à-porter para Maison Margiela con una propuesta que desafió la idea tradicional de perfección
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560103439_18531920878045865_1762001862340767696_n.jpg
Moda
Los controvertidos cuerpos desnudos de Jean Paul Gaultier, la provocación queer de Duran Lantink
Duran Lantink debutó en Jean Paul Gaultier con una colección provocadora que convierte la desnudez en manifiesto estético y reafirma el legado irreverente de la maison
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559149201_18529873489024488_6457425994529541240_n.jpg
Moda
Anne Hathaway y el poder del gótico urbano en el desfile de Balenciaga en París
La actriz protagonizó el desfile de Balenciaga con aparición que combina el espíritu gótico con la elegancia moderna y refleja la nueva visión del lujo en París
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García