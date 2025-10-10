Suscríbete
Moda

La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño

Las capas se convierten en el abrigo protagonista del otoño: elegantes, funcionales y con el equilibrio perfecto entre calidez y estilo

October 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven

La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño

Getty images

El otoño tiene su propio ritmo, días que amanecen frescos, tardes templadas y noches que invitan a envolverse en algo más que un suéter. En ese vaivén climático, las capas se consolidan como la prenda ideal. No solo evocan movimiento y sofisticación, también representan una forma de abrigo que no sacrifica la silueta ni la ligereza.

Inspiradas en la estética ecuestre y en los ponchos tradicionales, las capas actuales se reinterpretan con líneas limpias, tejidos nobles y una paleta que va del negro profundo al beige mantequilla. Las casas de moda apuestan por materiales como la lana virgen, el cashmere y el tweed ligero, que aportan textura y estructura sin rigidez.

También te interesa...
Coperni : Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2023
Moda
¿Por qué nos escandaliza la moda? Cuando la provocación se convierte en discurso
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Por qué elegir una capa este otoño

La capa es el punto intermedio entre un abrigo y una bufanda oversize: fluida, elegante y funcional. Permite libertad de movimiento, aporta dramatismo visual y tiene la capacidad de elevar cualquier conjunto, incluso unos jeans o un vestido minimalista. Además, su diseño sin mangas la convierte en una pieza perfecta para jugar con capas inferiores —camisas de cuello alto, suéteres o incluso blazers ajustados— sin perder definición.

Cómo llevarla con estilo

La clave está en el equilibrio. Si la capa tiene volumen, el resto del outfit debe mantener proporciones limpias: pantalones rectos, faldas lápiz o botas altas que estilicen la figura. Los cinturones finos también funcionan como aliados para marcar la cintura y romper la fluidez del tejido. En cuanto a los accesorios, menos es más: una bolsa estructurada o unos pendientes esculturales bastan para completar el look.

c8400c787f3039aa7fd830e3b9b3675e.jpg

El poder del negro

Pinterest

El poder del negro

El negro sigue siendo el color predilecto para quienes buscan sobriedad y fuerza visual. Una capa negra, como la que se vio en los últimos desfiles parisinos, resume el espíritu del otoño: envolvente, segura y sofisticada. Es la prenda que acompaña, protege y redefine la elegancia sin esfuerzo.

capa otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Fashion Photo Session In Paris - April 2021
Moda
5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_561431527_18550307206059018_9051210638192222629_n.jpg
Moda
Chanel bajo Matthieu Blazy, claves para entender su debut cósmico en París
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Guía rápida para definir tu estilo personal
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_562818166_18530796811001850_1970887561800802521_n.jpg
Moda
Las grapas metálicas con las que Glenn Martens selló su propuesta en París Fashion Week 2025
Glenn Martens presentó su primera colección prêt-à-porter para Maison Margiela con una propuesta que desafió la idea tradicional de perfección
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559149201_18529873489024488_6457425994529541240_n.jpg
Moda
Anne Hathaway y el poder del gótico urbano en el desfile de Balenciaga en París
La actriz protagonizó el desfile de Balenciaga con aparición que combina el espíritu gótico con la elegancia moderna y refleja la nueva visión del lujo en París
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four
Moda
Los pantalones de cuero negro vuelven a estar de moda y son la compra imprescindible del otoño 2025
Los pantalones de cuero negro regresan con nuevas siluetas amplias y acabados mate, confirmándose como la prenda esencial del otoño para un estilo sobrio y moderno
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_543620469_18524415805046503_4852449102909453624_n.jpg
Moda
El bolso Sofía: el croissant de lujo que toda it girl quiere en su clóset esta temporada
Un accesorio que refleja el nuevo lujo: audaz, versátil y con la personalidad suficiente para transformar cualquier look
October 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García