El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026

Para recibir su Globo de Oro de Honor en el Golden Eve Event, Sarah Jessica Parker eligió un look que se aleja deliberadamente del dramatismo clásico de alfombra roja y propone, en cambio, una lectura mucho más editorial del glam. El vestido, firmado por Paolo Sebastian, no busca deslumbrar desde el exceso, sino desde la precisión.

La pieza central del look es un vestido strapless de largo completo, confeccionado en un tejido plateado de brillo suave y textura delicada. No es un blanco tradicional ni un plateado espejo, el tono se sitúa en un punto intermedio que remite al universo nupcial sin caer en referencias literales. Esa ambigüedad cromática es clave, porque convierte al vestido en un ejercicio de reinterpretación más que en una cita directa.

La silueta es amplia y fluida, con una falda que acompaña el movimiento sin rigidez ni volumen innecesario. No hay cola ni capas teatrales. El diseño apuesta por una caída limpia, casi etérea, que deja que el material sea el verdadero protagonista.

Uno de los gestos más importantes del look aparece en la cintura. Un cinturón negro ancho, rematado con una hebilla joya, corta el vestido y redefine por completo su narrativa. Este contraste cromático y estructural rompe cualquier lectura romántica convencional y ancla el diseño en un territorio contemporáneo. La cintura marcada no busca sensualidad, sino equilibrio visual y control.

Sarah Jessica Parker recibió el Globo de Oro de Honor Getty images

Sobre el vestido, Sarah Jessica Parker añadió un blazer negro corto y entallado, una decisión estilística que transforma el conjunto. Este layering introduce un lenguaje de sastrería que dialoga con la suavidad del vestido y lo vuelve más urbano, más consciente. El resultado no es solemne ni ceremonial, sino elegante desde la edición. Es un ejemplo claro de cómo mezclar códigos formales sin perder coherencia.

La joyería acompaña sin competir. Un collar tipo choker de diamantes y pendientes discretos refuerzan el carácter clásico del look, mientras que el reloj negro vuelve a conectar con el cinturón y el blazer, cerrando el estilismo desde una lógica cromática clara y deliberada.