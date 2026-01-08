Suscríbete
Moda

El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026

Así fue el vestido de Sarah Jessica Parker en el Golden Eve Event con brillo suave, silueta fluida y sastrería negra

Enero 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That

El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026

getty images

Para recibir su Globo de Oro de Honor en el Golden Eve Event, Sarah Jessica Parker eligió un look que se aleja deliberadamente del dramatismo clásico de alfombra roja y propone, en cambio, una lectura mucho más editorial del glam. El vestido, firmado por Paolo Sebastian, no busca deslumbrar desde el exceso, sino desde la precisión.

También te interesa...
Todos los mexicanos que brillaron en los Golden Globes 2025.png
Celebridades
Todos los mexicanos que brillaron en los Golden Globes 2025
Enero 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las mejor vestidas de los Golden Globes, de acuerdo con las tendencias de 2025.png
Celebridades
Las mejor vestidas de los Golden Globes, de acuerdo con las tendencias de 2025
Enero 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La pieza central del look es un vestido strapless de largo completo, confeccionado en un tejido plateado de brillo suave y textura delicada. No es un blanco tradicional ni un plateado espejo, el tono se sitúa en un punto intermedio que remite al universo nupcial sin caer en referencias literales. Esa ambigüedad cromática es clave, porque convierte al vestido en un ejercicio de reinterpretación más que en una cita directa.

La silueta es amplia y fluida, con una falda que acompaña el movimiento sin rigidez ni volumen innecesario. No hay cola ni capas teatrales. El diseño apuesta por una caída limpia, casi etérea, que deja que el material sea el verdadero protagonista.

Uno de los gestos más importantes del look aparece en la cintura. Un cinturón negro ancho, rematado con una hebilla joya, corta el vestido y redefine por completo su narrativa. Este contraste cromático y estructural rompe cualquier lectura romántica convencional y ancla el diseño en un territorio contemporáneo. La cintura marcada no busca sensualidad, sino equilibrio visual y control.

Sarah Jessica Parker Golden Globes 2026.jpg

Sarah Jessica Parker recibió el Globo de Oro de Honor

Getty images

Sobre el vestido, Sarah Jessica Parker añadió un blazer negro corto y entallado, una decisión estilística que transforma el conjunto. Este layering introduce un lenguaje de sastrería que dialoga con la suavidad del vestido y lo vuelve más urbano, más consciente. El resultado no es solemne ni ceremonial, sino elegante desde la edición. Es un ejemplo claro de cómo mezclar códigos formales sin perder coherencia.

La joyería acompaña sin competir. Un collar tipo choker de diamantes y pendientes discretos refuerzan el carácter clásico del look, mientras que el reloj negro vuelve a conectar con el cinturón y el blazer, cerrando el estilismo desde una lógica cromática clara y deliberada.

Sarah Jessica Parker Golden Globes
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style : Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020 : Day Seven
Moda
5 tendencias de 2025 que NO extrañaremos
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ungaro - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1989
Moda
¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuándo es mejor decirle no a los accesorios en el cuello1.jpg
Moda
¿Cuándo es mejor decirle NO a los accesorios en el cuello?
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
El brasier deja de ser invisible y se vuelve protagonista esta primavera
Esta primavera, el brasier abandona su papel oculto y se integra al look como pieza central: visible, cuidada y pensada para dialogar con la ropa y el cuerpo
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll.jpg
Moda
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll
Así fue el homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll, una figura clave que transformó la representación femenina en Hollywood
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Denim japonés la respuesta correcta al fast fashion.jpg
Moda
Denim japonés: la respuesta correcta al fast fashion
Invertir en unos jeans pensados para durar una década cambia la relación con la ropa: menos compras impulsivas, más carácter y una estética que mejora con el tiempo
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Megan Stalter y Paul Downs reinterpretan el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026.jpeg
Moda
Megan Stalter y Paul Downs reinterpretan el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026
De una premiere en Los Ángeles a los Critics Choice Awards, un mismo lenguaje de estilo reaparece con una intención distinta
Enero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García