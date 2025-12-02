Suscríbete
Moda

María Bottle ilumina la Navidad con la nueva campaña de Bimba y Lola

Diciembre 02, 2025 • 
Harper’s Bazaar
1200x625.png

La Navidad siempre trae brillo, nostalgia y ganas de regalar algo especial. Pero este año, Bimba y Lola decidió subirle el volumen a la temporada con una campaña que mezcla humor, moda y ese toque surrealista que tanto amamos. ¿La protagonista? María Bottle, la primera mexicana elegida por la firma española para encabezar su campaña navideña. Y sí: es tan icónica como suena.

María pertenece a ese grupo de personas que no solo siguen tendencias, sino que las reinventan. Su estilo ecléctico, su humor ácido y su forma de jugar con lo visual la han convertido en una voz inesperadamente poderosa dentro de la moda digital mexicana. Era cuestión de tiempo para que una marca como Bimba y Lola, amante de lo irreverente y lo cool, la invitara a reimaginar su universo festivo.

maria-bottle-ilumina-navidad-con-la-nueva-campana-de-bimba-y-lola.jpg

Las escenas de la campaña son pura fantasía pop: María haciendo spinning con un vestido de pelo tan suave como la nieve; un peinado XXL en forma de árbol navideño, combinado con un jersey rojo que guiña ojo al clásico Rockin’ Around the Christmas Tree; y también una visita a la peluquería de Santa con un vestido-camiseta que lleva un bra joya integrado en trampantojo. Todo es juguetón, brillante y perfectamente Bimba y Lola.

Y como toda buena campaña navideña, el foco también está en los regalos. Entre las propuestas de la marca destaca el PAPER PARTY, el it bag de 2025 que ya comenzó a causar obsesión. Es ese tipo de bolso que grita “fiesta” desde lejos: piel tornasolada, tiras metálicas, charms y el nivel exacto de brillo para convertir cualquier look en un momento principal. Ideal para regalar, recibir… y hasta autorregalarnos, porque en diciembre también se vale.

maria-bottle-ilumina-la-nueva-campana-de-bimba-y-lola.jpg

La colección se completa con boas, cuellos de pelo, collares de cristales interminables y piezas que elevan cualquier outfit invernal al instante. En pocas palabras: accesorios que convierten a Bimba y Lola en una competencia seria (y muy cool) para el mismísimo Santa Claus.

Esta campaña presenta moda y celebra la libertad creativa, el humor como estética y la personalidad como mejor accesorio. Y en ese universo, María Bottle encaja y brilla con luz propia. Así que si este año quieres regalar algo diferente, con actitud y con un twist divertido, Bimba y Lola tiene la respuesta. Porque sí, A VERY BIMBA XMAS también puede ser tu mood navideño 2024.

No dejes de visitar su página web o darte una vuelta por su Instagram.

maria-bottle-ilumina-navidad-nueva-campana-de-bimba-y-lola.jpg
También te interesa...
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3
Perfumes
Perfumes blancos: la nueva expresión del lujo silencioso que dominará 2026
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los tejidos que marcarán la estética 2025 tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México.jpg
Moda
Los tejidos que marcarán la estética 2026: tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México
Noviembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Harper’s Bazaar