María Bottle ilumina la Navidad con la nueva campaña de Bimba y Lola

La Navidad siempre trae brillo, nostalgia y ganas de regalar algo especial. Pero este año, Bimba y Lola decidió subirle el volumen a la temporada con una campaña que mezcla humor, moda y ese toque surrealista que tanto amamos. ¿La protagonista? María Bottle, la primera mexicana elegida por la firma española para encabezar su campaña navideña. Y sí: es tan icónica como suena.

María pertenece a ese grupo de personas que no solo siguen tendencias, sino que las reinventan. Su estilo ecléctico, su humor ácido y su forma de jugar con lo visual la han convertido en una voz inesperadamente poderosa dentro de la moda digital mexicana. Era cuestión de tiempo para que una marca como Bimba y Lola, amante de lo irreverente y lo cool, la invitara a reimaginar su universo festivo.

Las escenas de la campaña son pura fantasía pop: María haciendo spinning con un vestido de pelo tan suave como la nieve; un peinado XXL en forma de árbol navideño, combinado con un jersey rojo que guiña ojo al clásico Rockin’ Around the Christmas Tree; y también una visita a la peluquería de Santa con un vestido-camiseta que lleva un bra joya integrado en trampantojo. Todo es juguetón, brillante y perfectamente Bimba y Lola.

Y como toda buena campaña navideña, el foco también está en los regalos. Entre las propuestas de la marca destaca el PAPER PARTY, el it bag de 2025 que ya comenzó a causar obsesión. Es ese tipo de bolso que grita “fiesta” desde lejos: piel tornasolada, tiras metálicas, charms y el nivel exacto de brillo para convertir cualquier look en un momento principal. Ideal para regalar, recibir… y hasta autorregalarnos, porque en diciembre también se vale.

La colección se completa con boas, cuellos de pelo, collares de cristales interminables y piezas que elevan cualquier outfit invernal al instante. En pocas palabras: accesorios que convierten a Bimba y Lola en una competencia seria (y muy cool) para el mismísimo Santa Claus.

Esta campaña presenta moda y celebra la libertad creativa, el humor como estética y la personalidad como mejor accesorio. Y en ese universo, María Bottle encaja y brilla con luz propia. Así que si este año quieres regalar algo diferente, con actitud y con un twist divertido, Bimba y Lola tiene la respuesta. Porque sí, A VERY BIMBA XMAS también puede ser tu mood navideño 2024.