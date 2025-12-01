Enamórate del esquí de primavera: el lado cálido de la temporada se disfruta en Park City

El invierno se despide y la montaña revela su mejor secreto: nieve perfecta, tardes doradas y un mood festivo. Hablamos del esquí de primavera en Park City, Utah, que, nos atrevemos a decir, es una manera más luminosa, relajada y hasta mucho más sofisticada de vivir las pistas durante febrero, marzo y abril.

Durante estos meses, Park City Mountain y Deer Valley Resort prolongan la temporada hasta el 19 de abril, lo que hace de Semana Santa el momento perfecto para escaparse y vivir la nieve con un giro inesperado.

Ahora, la escena cambia, pues las mañanas ofrecen pistas firmes y rápidas. Al mediodía, la nieve “de maíz” o granulada, se transforma en una textura soñada para deslizarse con control y confianza. Pero, ¿qué es la nieve granulada? En los meses más cálidos de primavera, la parte superior de la capa de nieve pasa por ciclos de derretimiento y congelación. A medida que las gotas de agua se introducen en el manto de nieve, se aglutinan y se vuelven a congelar formando granos de, lo has adivinado, ¡maíz! Y por la tarde, el sol ofrece esa calidez que nos permite dejar las capas pesadas y lucir un après-ski effortless con gafas de sol oversized y un toque de rouge en los labios… ¿un mejor estilo para la montaña? ¡imposible!

Mucho más que esquiar

Más allá de deslizarte por las pistas iluminadas por el sol, Park City brilla en primavera gracias a su atmósfera festiva. Durante estas semanas, las montañas se llenan de música con dos eventos imperdibles, Spring Concert Series y Peaks and Beats, que son toda una fiesta de bandas locales y artistas internacionales, en un ambiente relajado y vibrante.

La diversión se extiende con el Pond Skim, un evento en el que esquiadores y snowboarders se lanzan al reto de cruzar un estanque disfrazados con atuendos surrealistas, desde superhéroes hasta personajes pop, mientras intentan mantener el equilibrio sobre el agua hasta cruzar el estanque. El resultado es un espectáculo hilarante, lleno de adrenalina y risas, que se ha convertido en una tradición imperdible en Park City.

Pero esto no es todo, las experiencias sibaritas también tienen espacio en la montaña. La cita es en el High West Whiskey Lounge, ubicado en McHenry Beach, a media montaña de Deer Valley Resort. Durante tres días, este exclusivo espacio celebra el whisky con degustaciones guiadas, bocados gourmet que resaltan cada nota de sabor de esta bebida y el calor acogedor de las hogueras. Sin duda esta es la mezcla perfecta entre lujo rústico y sofisticación contemporánea, ¡una dosis deliciosa para disfrutar los pequeños grandes placeres de la vida!

Otras actividades y un Après-ski con estilo

Además, Park City ofrece una interesante escena cultural, gastronomía al aire libre y la belleza de sus paisajes fuera de las pistas:

Bicicleta de montaña y senderismo. Con el deshielo, senderos como Round Valley y McPolin Farm Trail comienzan a abrirse, así que es fascinante recorrer paisajes de película en dos ruedas o a pie. Aquí sin duda te vas a conectar con la naturaleza bajo un sol delicioso. Recuerda, si el suelo está mojado, debes dar media vuelta.

Escena cultural. Park City presume una agenda súper atractiva gracias a sus galerías y eventos locales. Aquí podrás disfrutar de teatros de talla mundial, artistas en directo y una ciudad repleta de galerías de arte, lo que significa que unas vacaciones en Park City no solo revitalizarán tu cuerpo, sino que también enriquecerán tu alma.

Gastronomía al aire libre. Las terrazas de los restaurantes empiezan a llenarse de vida. ¿Qué se te antoja disfrutar más, un brunch con champagne con vistas a las montañas o tomarte un whisky o una cerveza artesanal, con estupendos DJ sets de fondo mientras la montaña se tiñe de tonos dorados?

Degustaciones exclusivas. La histórica Main Street es parada obligada. En Mountain Town Olive Oil, podrás descubrir un universo de sabores con catas de aceite de oliva y vino, acompañadas de maridajes pensados para tu paladar curioso y exigente. Y para completar la experiencia, podrás disfrutar del Festival de Vino el primer fin de semana de abril de 2026.

Por todas estas razones, el esquí de primavera en Park City es nuestra nueva meta de viaje para los primeros meses de 2026.

No podemos esperar a vivir esa mezcla de emoción que nos dan las pistas con la calidez del sol, la música en vivo, la alta gastronomía y una energía festiva en la nieve. Por si fuera poco, con la temporada alta llegando a su fin, es un hecho que encontrarás menos gente en los resorts y podrás disfrutar a tu ritmo. Aventura, lujo y cultura, ¡esto es Park City en primavera!