Suscríbete
Moda

Botas blancas en Navidad: la tendencia inesperada que está reemplazando a las clásicas botas negras

Una tendencia que ilumina los looks decembrinos: cómo las botas blancas se volvieron el calzado favorito del invierno 2025 y por qué transforman cualquier outfit festivo

Noviembre 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Death of Bunny Munro" Premiere

Botas blancas en Navidad: la tendencia inesperada que está reemplazando a las negras

Getty images

Durante décadas, las botas negras fueron el comodín absoluto de los looks decembrinos, versátiles, seguras, elegantes y combinables con prácticamente todo, sin embargo, esta temporada el panorama cambió. Las calles, las pasarelas y las alfombras rojas comenzaron a llenarse de un tono que antes se reservaba para la primavera o el street style minimalista: blanco. Sí, las botas blancas se convirtieron en uno de los gestos más potentes del invierno 2025, y hoy están desplazando silenciosamente al calzado negro en cenas, posadas y celebraciones de fin de año.

Esta preferencia no es casual. La estética navideña de este año se mueve hacia combinaciones más luminosas, tonos fríos equilibrados y un estilo que se siente ligero, incluso en un mes tan cargado de eventos. El blanco tiene la capacidad de elevar cualquier outfit sin necesidad de recurrir al brillo excesivo, es limpio, moderno y aporta una energía fresca a un vestidor saturado de rojos, verdes y metalizados.

También te interesa...
diseños uñas regalos de navidad
Belleza
5 uñas con diseños de regalo de Navidad fáciles de hacer en casa
Diciembre 22, 2023
 · 
Regina Barberena
Modern Living Room Interior With Christmas Tree, Gift Boxes, Sofa And Empty Frames
Estilo de vida
Guía para lograr una Navidad minimalista con diseños que elevan tu hogar sin saturarlo
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Un statement exacto, no un capricho pasajero

Aunque parezca atrevido, el blanco es uno de los colores más fáciles de integrar al guardarropa invernal. Funciona con el clásico negro, con tonos tierra, con camel y con burgundys profundos, y ahora también con la ola plateada que domina diciembre. Las botas blancas no compiten con el resto del look, lo iluminan. En fotos —especialmente en interiores con luz cálida— suavizan el conjunto y generan un contraste elegante que favorece visualmente.
Las firmas de lujo también han impulsado esta tendencia. Casas que históricamente apostaban por las versiones negras o chocolate incorporaron blancos leche, blanco perla o blanco tiza en botas altas, botines de tacón geométrico y siluetas rectas tipo ecuestre. Ese respaldo editorial hizo que las insiders comenzaran a usarlas en eventos formales, no solo en street style.

Botas blancas.jpg

Las botas blancas no compiten con el resto del look, lo iluminan

Pexels

Cómo llevarlas sin que se vean fuera de temporada

La clave de esta tendencia está en las texturas. El blanco, por sí solo, puede leerse como un color frío; por eso funciona tan bien cuando se acompaña de lana gruesa, cashmere, paño estructurado o acabados satinados discretos. Las botas en charol blanco aportan un aspecto más festivo, mientras que las de cuero mate se sienten más sofisticadas y versátiles.
Otra forma de integrarlas es jugar con combinaciones monocromáticas o de tonos afines, vestidos crema, abrigos avena, faldas camel o sweaters en beige frío. Si prefieres el contraste, también lucen impecables con total black o con vestidos rojos profundos.

El impacto en el estilo navideño

Al elegir botas blancas en diciembre, la intención es clara, actualizar un look clásico sin perder elegancia. No se trata de reemplazar definitivamente a las negras, sino de abrir espacio a una alternativa que aporta modernidad, luz y una sensibilidad distinta. Y sí, son más fáciles de usar de lo que parecen.

botas de moda botas navidad moda navidad
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cate Blanchett deslumbra con un vestido de Stella McCartney hecho con plumas vegetales.jpg
Moda
Cate Blanchett deslumbra con un vestido de Stella McCartney hecho con plumas vegetales
Noviembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - November 18, 2025
Moda
Los stilettos negros, el calzado clásico y atemporal que nunca pasa de moda
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Planet Ocean 2025 el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo.jpg
Moda
Planet Ocean 2025: el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ECOS DE UNA NUEVA FEMINIDAD.jpg
Moda
Ecos de una nueva feminidad
Noviembre 18, 2025
 · 
María José Guzmán
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six
Moda
Hombreras: las aliadas de los años 80 que regresan con fuerza este invierno
Las hombreras regresan este invierno con una interpretación más refinada y arquitectónica, aportando estructura y fuerza a las siluetas contemporáneas
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Moda
La exposición de la MET Gala 2026 ya tiene tema
La Met Gala 2026 se prepara para inaugurar Costume Art, una exposición que coloca al cuerpo vestido en el centro del diálogo artístico y redefine cómo entendemos la moda dentro del museo
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - November 2025
Moda
Ideas de looks para invierno que hacen más fácil vestirse cuando baja la temperatura
Propuestas versátiles y bien pensadas para mantenerte abrigada sin renunciar a un estilo pulido durante los días fríos
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Governors Awards 2025 los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja.jpg
Moda
Governors Awards 2025: los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja
La ceremonia reconoció a figuras clave del cine y abrió la temporada de alfombra roja con una muestra de estilo sofisticado que marcó el ritmo de la noche
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García