5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones

Estas alternativas planas y sofisticadas que demuestran que la elegancia no depende de los tacones

October 10, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2021

Edward Berthelot/Getty Images

Todas estamos de acuerdo, los tacones son los zapatos más elegantes y sensuales que todas deseamos tener en nuestro clóset, sin embargo, hay mujeres que prefieren mantenerse a ras de suelo sin renunciar al estilo. En la moda contemporánea, y sinceramente, la sofisticación ya no depende de unos centímetros extra, al menos a eso apuestan los grandes diseñadores que han reivindicado la comodidad como una nueva forma de poder.
Si detestas usar tacones, estas son las 5 alternativas que mejor traducen la elegancia moderna.

zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Mocasines estructurados

Clásicos y pulidos, los mocasines son el punto medio perfecto entre lo formal y lo relajado. Firmas como Tod’s, Gucci o Prada los reinventan cada temporada con suelas chunky, detalles metálicos o acabados de charol. Funcionan igual con un traje de sastrería que con un vestido midi, y añaden esa autoridad silenciosa que antes solo se atribuía a los stilettos.

Mocasines estructurados

Bailarinas de punta afilada

Lejos de su imagen infantil, las bailarinas se han convertido en un emblema del estilo parisino gracias a su versatilidad. Las versiones actuales de Miu Miu o The Row apuestan por materiales nobles —satén, napa o terciopelo— y punteras definidas que estilizan el pie. Son ideales para quienes buscan feminidad sin dolor, perfectas para jornadas largas o reuniones que exigen discreción y clase.

Bailarinas de punta

Botines planos tipo Chelsea

Si lo tuyo es la estructura y la presencia, los botines planos tipo Chelsea son un acierto. Su silueta atemporal y su espíritu andrógino los convierten en el comodín perfecto para looks otoñales. Llévalos con pantalones sastre o vestidos vaporosos: el contraste siempre funciona. Marcas como Bottega Veneta o Celine los elevan con pieles suaves y acabados impecables.

Botines planos tipo Chelsea

Mary Janes con mini tacón o plataforma baja

El regreso de las Mary Janes no solo es nostálgico, también funcional. Los nuevos diseños equilibran comodidad y coquetería con mini plataformas o tacones de menos de tres centímetros. Además, son el calzado favorito de las insiders que buscan un aire romántico sin perder la modernidad.

Mary Janes con mini tacón o plataforma baja

Sandalias minimalistas de piso

Para climas cálidos o días informales, las sandalias planas minimalistas son una inversión segura. Firmas como Hermès o Loewe han demostrado que la simpleza puede ser sinónimo de lujo. Con líneas limpias y pieles suaves, son el toque final para un conjunto veraniego de lino o un vestido fluido de seda.
En definitiva, la moda actual no exige altura para expresar elegancia. Estas opciones confirman que caminar con estilo no tiene por qué doler.

Sandalias minimalistas de piso

