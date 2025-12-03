El viaje transformador de Agus Cattaneo: Una nueva manera de enseñar moda

Con formación en finanzas, transformada por el diseño y guiada por la enseñanza, Agus Cattaneo es mucho más que una voz líder en la industria de la moda: es un ejemplo de cómo la resiliencia, la intuición y el propósito pueden construir una carrera única, auténtica y profundamente inspiradora.

De raíces latinoamericanas y mirada internacional, Agus supo transformar un momento límite —un grave accidente que la dejó inmovilizada durante meses— en el punto de partida de una nueva vida: una que la llevaría de Buenos Aires (donde actualmente enseña en la Universidad Torcuato Di Tella) a Nueva York, de Florencia a Hong Kong, hasta instalarse en París, donde hoy dirige su propio proyecto educativo Learn While Exploring y forma a las futuras generaciones de profesionales de la mano de la International Fashion Academy.

En esta entrevista con Harper’s Bazaar, Agus cuenta cómo se construyó su recorrido y qué la impulsa hoy.

Harper’s Bazaar: Empezaste tu carrera como contadora en Argentina y hoy la desarrollas en distintos espacios de la moda internacional. ¿En qué momento decidiste cambiar de rumbo y seguir tu pasión?

Agus Cattaneo: Fue algo que la vida me llevó a hacer. Estudié cinco años de Economía, me recibí de Contadora Pública y comencé mi carrera en una de las firmas de auditoría más grandes del mundo. Llevaba apenas unos meses trabajando cuando tuve un accidente automovilístico muy grave. Me dijeron que no volvería a caminar.

Estuve tres meses y medio internada. Me quebré la tercera y cuarta vértebra lumbar, me fisuré tres costillas y tuve una herida en la cabeza. Fue muy serio. Los médicos eran pesimistas, salvo uno, que me dijo: “Eres muy joven. Si tienes paciencia y permaneces acostada sin moverte durante tres meses, vas a volver a caminar”.

Así lo hice. Pasé tres meses inmovilizada. Me cambiaban, me bañaban, me lavaban el pelo en la cama. Durante ese tiempo sólo podía mover los brazos, así que empecé a coser, tejer y bordar. Mi papá, que era arquitecto, me construyó una mesa especial que colocaba sobre la cama, y ahí comencé a pintar, diseñar y crear accesorios como diademas, moños, carteras y bolsos.

Cuando pude volver a caminar —después de aprender de nuevo, con un andador— una amiga me dijo que vendiéramos todo lo que había hecho. Lo llevó a una tienda departamental en Buenos Aires y se vendió por completo. Fui a ver mis piezas exhibidas y tuve una revelación: ¡ya está, no vuelvo a los números! Renuncié, cobré el seguro del accidente e invertí todo en crear mi propia marca de accesorios, sin tener idea de nada: ni de moldes, ni de telas, ni de patrones. Todo fue intuición.

Visita privada a Louis Vuitton en Place Vendôme, con acceso exclusivo a la boutique antes de la apertura al público Cortesía

HB: ¿Podría decirse que aquí nació tu interés por el aprendizaje experiencial?

AC: Tal cual. Siempre fui muy curiosa. Me encantaba visitar los talleres, tomar mate con las costureras, escuchar sus historias. Desde chica hice mucho trabajo social, así que el contacto humano siempre fue importante para mí.

Tuve mi marca de ropa durante dos años en Buenos Aires, pero siendo muy académica, sentí que debía estudiar formalmente diseño. Decidí cerrar la marca y mudarme a Nueva York.

Comencé un curso en Parsons, que terminó convirtiéndose en una carrera completa de Diseño de Moda. Luego hice una maestría en FIT: un MBA en Global Fashion Management que combinaba moda y negocios, con programas en Nueva York, París y Hong Kong. Fue una experiencia increíble y me dejó una red de contactos global que hoy sigue siendo fundamental.

“Crear es mi manera de canalizar la energía.” – Agus Cattaneo

Visita a Mellerio, emblema de la joyería francesa desde 1613, para descubrir su valioso archivo patrimonial Cortesía

HB: Sé que también has trabajado con artesanos en África y con ONGs en México. ¿Qué papel tiene el compromiso social en tu carrera?

AC: Enorme. Trabajo como consultora creativa para una ONG llamada Handmade to Market, que tiene presencia en México y otros países. Doy seminarios sobre

tendencias a artesanos para ayudarlos a adaptar sus piezas —como bolsos o textiles bordados— a las tendencias globales sin perder su identidad cultural.

También colaboré en Lesoto, en África, desarrollando colecciones con comunidades locales. Fue una experiencia maravillosa. A veces no compartíamos idioma, pero con gestos y dibujos logramos entendernos.

Agus Cattaneo Cortesía

HB: Viviste en Nueva York durante tus estudios en Harvard, trabajaste en tendencias para una de las cadenas más grandes de Sudamérica y hoy vives entre París y Buenos Aires. ¿Qué ha significado para ti, como mujer latina, abrirte camino en estas grandes capitales?

AC: No es fácil, pero tampoco imposible. Siempre digo que no acepto el “no” como respuesta. Si me cierran una puerta, busco otra. Ser latina en estos entornos implica adaptarse a nuevos idiomas, culturas y formas de trabajar.

Hoy vivo en Francia y lo cierto es que vivir en países donde el idioma no es el propio siempre es un desafío. Nueva York es una ciudad más abierta, más +

acostumbrada a la diversidad. París, en cambio, es más estructurada y burocrática, pero tiene su encanto. Aprendí a moverme con paciencia y empatía.

Inspirado en la emoción genuina que veía en los rostros de sus alumnos durante las salidas educativas de las instituciones en las que ha dado clases, Agus creó Learn While Exploring, un exclusivo programa de formación en París que combina teoría con

experiencias inmersivas en el corazón del mundo de la moda. Con un enfoque en el aprendizaje experiencial, LWE da acceso privilegiado a ateliers, estudios creativos, casas de moda y agencias líderes, donde los participantes aprenden directamente de expertos y absorben el savoir faire francés en su contexto real. Cada edición es cuidadosamente curada por Agus, quien transforma a París en un aula viva: de los bulevares históricos a los bastidores del lujo.

Descubre los próximos proyectos de Agus Cattaneo Cortesía

HB: Este proyecto ha sido reconocido por su enfoque transformador, que fusiona teoría, contacto directo con expertos y experiencias reales en el núcleo del lujo parisino. ¿Qué sientes al ver tu visión materializada?

AC: Emoción pura. Ver a los alumnos llorar en la ceremonia de cierre, escuchar sus testimonios… ¡es muy fuerte! No es un curso de coaching ni de meditación, pero termina siendo transformador. Y muchos repiten la experiencia.

Algunas alumnas me dicen que es el regalo que se hacen a sí mismas, que las ayuda a reconectarse. Me llena el alma. Por eso no hago muchos grupos al año: prefiero pocos, pero con toda mi energía. Cada edición la rediseño, porque también quiero disfrutarla.

Y sí, se ha creado una comunidad hermosa. Mis exalumnas siguen en contacto, viajan juntas, se visitan en distintos países. Es increíble.

Está dirigido a cualquier persona que ame París y la moda, sin necesidad de experiencia previa. Han participado desde jóvenes de 18 años hasta personas de 50, y esa diversidad en los grupos resulta enriquecedora.

“Me encanta trabajar con distintas culturas, aprender de ellas y ayudarlas a integrarse en el mercado internacional.” – Agus Cattaneo

Charla íntima con la cofundadora de Vestiaire Collective, sobre sustentabilidad y moda circular Cortesía

HB: Si miras hacia atrás, desde tu época como auditora hasta hoy, ¿qué le dirías a esa Agus de 20 años?