La Casa austríaca celebra su aniversario con la colección Otoño-Invierno 2025 bajo la dirección creativa de Giovanna Engelbert. La propuesta recorre pasado, presente y futuro a través de diseños que mezclan versatilidad, color y savoir-faire artesanal.

Familias como Millenia, con su nuevo tono caramelo y un collar elaborado con cristales ReCreated™, Matrix con geometrías audaces o Sublima, inspirada en paisajes invernales, lideran la temporada. A ellas se suman Gema, Idyllia, Dextera, Constella y Mesmera, además del regreso del icónico cisne en la línea Swan y la arquitectónica Colección Viena, tributo a la herencia cristalina de la marca.