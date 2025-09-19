Suscríbete
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…

September 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Swarovski conmemora 130 años con una colección festiva

La Casa austríaca celebra su aniversario con la colección Otoño-Invierno 2025 bajo la dirección creativa de Giovanna Engelbert. La propuesta recorre pasado, presente y futuro a través de diseños que mezclan versatilidad, color y savoir-faire artesanal.

Familias como Millenia, con su nuevo tono caramelo y un collar elaborado con cristales ReCreated™, Matrix con geometrías audaces o Sublima, inspirada en paisajes invernales, lideran la temporada. A ellas se suman Gema, Idyllia, Dextera, Constella y Mesmera, además del regreso del icónico cisne en la línea Swan y la arquitectónica Colección Viena, tributo a la herencia cristalina de la marca.

Gucci presenta Shift, su sneaker más ligero

El nuevo modelo Gucci Shift, debutado en el desfile Cruise 2026 en Florencia, reinterpreta los códigos deportivos y ecuestres de la Casa en una silueta ultraligera y de perfil bajo.

En versión femenina, combina malla GG, gamuza y una suela inspirada en la bailarina clásica; mientras que la masculina apuesta por piel lisa, piel lavada y lona GG, con logo maxi en la suela. Más que un accesorio, Shift se consolida como un emblema de movimiento y estilo contemporáneo.

Alejandro G. Iñárritu transforma Amores Perros en instalación

La Fondazione Prada en Milán inaugura Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu, que rescata material inédito de Amores Perros con motivo de su 25º aniversario.

La muestra —abierta hasta febrero de 2026 antes de viajar a Ciudad de México y Los Ángeles— sumerge al visitante en un laberinto de proyecciones en 35mm acompañadas por un paisaje sonoro inmersivo. El proyecto incluye además una exhibición de Juan Villoro sobre el México del año 2000 y una edición especial del libro Amores Perros con aportaciones de Denis Villeneuve, Walter Salles y Miuccia Prada.

Akima protagoniza la campaña PAPER FW25 de BIMBA Y LOLA

La actriz colombiana Laura Sofía Grueso, “Akima”, conocida por su papel en Cien años de soledad, se convierte en imagen de la campaña PAPER FW25. Su frescura y carisma encajan con la visión creativa y global de la firma.

El bolso PAPER, ya convertido en “it bag” de la casa, se reinventa en nuevas versiones: Bikini, en tonos vibrantes; Shopper Maxi, en piel granulada; y Mini, concebido como bolso joya. La unión entre Akima y PAPER refuerza el carácter icónico del accesorio.

Dolce & Gabbana imagina la noche en su campaña FW25

Bajo la dirección de Baron & Baron y la lente de Steven Meisel, Dolce & Gabbana presenta su campaña Otoño/Invierno 2025 en un escenario urbano que transita de la luz del día al magnetismo nocturno.

En la propuesta femenina, Vittoria Ceretti y Mona Tougaard encarnan la energía del club con estilismos que se iluminan entre destellos y sombras, mientras que en la masculina, Kit Butler proyecta una elegancia glamourosa que define la narrativa visual de la temporada.

Eurídice Aiymet Garavito García
