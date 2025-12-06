Suscríbete
Especiales

El jardín secreto de Eduardo Sarabia florece en los tapetes de Mughal

Una colección que convierte los tapetes en paisajes íntimos, donde la visión de Eduardo Sarabia se entrelaza con la artesanía de Mughal para transformar cualquier espacio

Diciembre 05, 2025 • 
Harper’s Bazaar
El jardín secreto de Eduardo Sarabia florece en los tapetes de Mughal.JPG

El jardín secreto de Eduardo Sarabia florece en los tapetes de Mughal

Cortesía

Hay colaboraciones que se anuncian y luego están esas que despiertan pura emoción. La unión entre Mughal y Eduardo Sarabia son de las más emocionantes. No solo porque se trata de un artista que ha sabido construir un lenguaje singular y reconocible con cerámica, textiles y azulejos, sino porque su mirada sobre identidad y memoria encuentra un escenario inesperado en el mundo de los tapetes.

También te interesa...
cloud-dancer-color-pantone-2026.jpg
Agenda
Adiós al Mocha Mousse, Pantone anuncia el color definitivo para 2026: Cloud Dancer
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tres creadoras mexicanas que elevan el lujo artesanal a una escena internacional.jpg
Moda
Tres creadoras mexicanas que elevan el lujo artesanal a una escena internacional
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Sarabia, mexicano estadounidense con sello global, conoce el poder de los símbolos. Su obra flota entre lo íntimo y lo cultural, y ha conquistado museos de México, Estados Unidos y Europa. Ahora lleva ese imaginario a una colección que transforma el piso en un territorio narrativo que tiene la ceiba y el oro como hilo conductor.

La propuesta con Mughal mezcla motivos botánicos, guiños místicos y una paleta profunda que refleja la tradición textil. Cada pieza funciona como un pequeño universo donde lo sagrado, historias familiares y lo cotidiano conversan sin fricción. Es fácil imaginar los tapetes como jardines portátiles. Paisajes tejidos a mano que hablan de abundancia, vida y buena suerte, pero también del gusto por rodearse de objetos que cuentan una historia.

R1 x @FUNCIONO.JPG

Cortesía

La calidad también entra al juego. Mughal trabajó con fibras 100 por ciento naturales, desde seda hasta lana de Nueva Zelanda, para lograr brillo, suavidad y un acabado que cambia sutilmente con la luz. Los tapetes se elaboraron en India con nudos tibetanos de alta densidad, lo que permite una precisión notable en el dibujo y un tacto que se siente como un lujo silencioso.

R3 x @FUNCIONO.JPG

default

Cortesía

El resultado es una colección que no busca solo decorar. Quiere transformar la atmósfera del espacio. Invita a caminar con curiosidad, como quien explora un sendero nuevo. Y confirma que cuando un artista se atreve a cruzar de disciplina, el hogar puede convertirse en el escenario perfecto para que esa historia siga creciendo

diseño interiores México
Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
La historia detrás del cover que Dua Lipa interpretó en su segunda noche en CDMX.jpg
Agenda
La historia detrás del cover de Maná que Dua Lipa interpretó en su segunda noche en CDMX
Diciembre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La noche en que Chopard reinó en Ginebra dos premios que reafirman su poder en la alta relojería.jpg
Especiales
La noche en que Chopard reinó en Ginebra: dos premios que reafirman su poder en la alta relojería
Noviembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los tejidos que marcarán la estética 2025 tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México.jpg
Moda
Los tejidos que marcarán la estética 2026: tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México
Noviembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
02 INSTAGRAM BONETA4.jpg
Especiales
Diego Boneta

Reinvención y equilibrio
Noviembre 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
02 HB COVER TREVIÑO DIC 20252.jpg
Especiales
El viaje del héroe de Mariana Treviño
De la risa a la introspección, ha transitado todos los registros posibles sin perder autenticidad. Hoy, tras conquistar el teatro, el cine y las plataformas globales, la actriz regiomontana habla con Bazaar sobre mostrarse en su forma más honesta: agradecida, consciente y en pleno dominio de su voz
Noviembre 25, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
03 (2).png
Especiales
Fiona Palomo y el arte de transformarse
La actriz mexicana Fiona Palomo, nominada al Ariel y parte de una nueva generación que desafía los moldes de la industria, abre las puertas de su vida interior para platicarnos sobre la importancia de la ética en sus decisiones, el peso de la exposición, y la lucha constante por mantener el equilibrio entre el arte y el alma.
Octubre 23, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_560135674_18525795736023714_6980998650974738418_n.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…
Octubre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
01 (3).JPG
Especiales
Hearst Magazines celebra la Semana de la Moda en el Hôtel de Pozzo di Borgo de París
La celebración reunió a líderes editoriales y figuras de la moda en el Hôtel de Pozzo di Borgo de París, durante una velada que reflejó el espíritu creativo de Fashion Week
Octubre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García