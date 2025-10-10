3

Lauren Santo Domingo y Tiffany & Co. ofrecieron una cena íntima en Le Grand Café de París para presentar Bird on a Rock by Tiffany, colección que reinterpreta el legado de Jean Schlumberger a través de la mirada de Nathalie Verdeille. Invitadas como Rosie Huntington-Whiteley, Emma Chamberlain y Paloma Elsesser lucieron creaciones de la firma. La propuesta celebra la elegancia y el simbolismo del motivo de alas mediante piezas de diamantes y metales preciosos, incluyendo dos conjuntos de Alta Joyería y la primera versión de Bird on a Rock dentro de la línea de Joyería.