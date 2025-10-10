Suscríbete
THE NEWS
Las cosas que amamos

Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…

October 09, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
THE NEWS
Las cosas que amamos

Christian Louboutin y David LaChapelle transforman el estadio en una pasarela

Christian Louboutin presentó una nueva edición del Loubi Show en el Dojo Arena de París, bajo la dirección artística de David LaChapelle y la coreografía de Blanca Li. Inspirado en la energía de los encuentros deportivos estadounidenses, el montaje fusionó arte y movimiento a lo largo de cinco actos con banda de marcha, porristas, música en vivo y bailarines, culminando en un despliegue escénico que exaltó la pasión y el dinamismo colectivo.

ChristianLouboutin_WomenSS26_Show_18.jpg

Christian Louboutin y David LaChapelle transforman el estadio en una pasarela

Cortesía

Audemars Piguet conmemora su 150 aniversario con el Royal Oak “Jumbo” RD#5

Para celebrar siglo y medio de historia, Audemars Piguet reveló el Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5, una creación que eleva la precisión y el diseño a nuevas alturas. El modelo introduce, por primera vez, un cronógrafo automático con tourbillon volante en una silueta ultrafina, impulsado por el innovador Calibre 8100. Tras cinco años de desarrollo, esta pieza cierra la serie RD y señala el inicio de una nueva era para la manufactura suiza.

4x5-01.DIGITAL.jpeg

Audemars Piguet conmemora su 150 aniversario con el Royal Oak “Jumbo” RD#5

Cortesía

Tiffany & Co. inaugura en París una nueva era para Bird on a Rock

Lauren Santo Domingo y Tiffany & Co. ofrecieron una cena íntima en Le Grand Café de París para presentar Bird on a Rock by Tiffany, colección que reinterpreta el legado de Jean Schlumberger a través de la mirada de Nathalie Verdeille. Invitadas como Rosie Huntington-Whiteley, Emma Chamberlain y Paloma Elsesser lucieron creaciones de la firma. La propuesta celebra la elegancia y el simbolismo del motivo de alas mediante piezas de diamantes y metales preciosos, incluyendo dos conjuntos de Alta Joyería y la primera versión de Bird on a Rock dentro de la línea de Joyería.

SaveInsta.to_558956738_18525795727023714_3636702712888259943_n.jpg

Tiffany & Co. inaugura en París una nueva era para Bird on a Rock

Cortesía

Eurídice Aiymet Garavito García
