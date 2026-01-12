Suscríbete
Moda

Lo que NO debes llevar a una gala como los Golden Globes

La alfombra roja de los Golden Globes revela que incluso los looks más delicados pueden fallar cuando no dialogan con el contexto, la escala y la intención del evento

Enero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zoe Kravitz 2.jpeg

Getty images

La alfombra roja de los Golden Globes tiene una lógica propia. Aunque su código de vestimenta es más flexible que el de otras ceremonias, sigue existiendo una frontera clara entre lo experimental y lo que simplemente no funciona dentro de un evento de esta magnitud. La aparición de Zoë Kravitz en los Golden Globes 2026 sirve como punto de partida para hablar no de errores absolutos, sino de decisiones estilísticas que, en este contexto específico, pierden fuerza.

El primer gran NO tiene que ver con los looks que parecen pensados para otra hora del día. Siluetas ligeras, tejidos que recuerdan a un slip dress de interior o transparencias sin estructura pueden ser interesantes en una pasarela o en un evento editorial, pero en una gala nocturna como esta suelen diluirse frente al escenario, la iluminación y la escala del evento. El vestido de Zoë Kravitz, delicado y etéreo, se percibe más íntimo que ceremonial, y ahí surge la desconexión.

Otro punto clave es la falta de peso visual. En los Golden Globes, la cámara no perdona: telas demasiado finas, colores suaves sin contraste o cortes excesivamente sencillos corren el riesgo de desaparecer frente al fondo dorado, las luces cálidas y la saturación de flashes. No se trata de exceso, sino de presencia. Cuando el vestido no sostiene la imagen desde lejos, pierde impacto incluso si el diseño es impecable de cerca.

También conviene evitar looks que dependen demasiado del cuerpo y no del diseño. En alfombras de este calibre, la moda no debería apoyarse únicamente en la silueta de quien la lleva. Cuando la prenda no aporta narrativa propia —estructura, volumen, textura o intención— el resultado puede sentirse incompleto. En este caso, el minimalismo extremo juega en contra pues no construye una historia clara dentro del contexto de gala.

Zoe Kravitz.jpeg

Zoe Kravitz en la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Getty images

Un cuarto error frecuente es subestimar el peinado y el styling como parte del conjunto. Peinados deliberadamente relajados, casi casuales, o beauty looks excesivamente naturales pueden reforzar la sensación de informalidad cuando el vestido ya es sutil. En eventos como los Golden Globes, cada elemento debe sumar presencia. Si todo es suave, nada ancla el look.

Finalmente, hay un NO silencioso, pero fundamental: vestirse sin considerar el tipo de ceremonia. Los Golden Globes se celebran en un ballroom, con cena, mesas y un ambiente social, sí, pero siguen siendo una gala de premios internacionales. El equilibrio entre sofisticación y personalidad es clave. Cuando el look se inclina demasiado hacia lo personal y deja de dialogar con el evento, la imagen se descoloca.

El caso de Zoë Kravitz no habla de mal gusto ni de errores definitivos. Habla de contexto. Un look puede ser bello, interesante y coherente con una estética personal, y aun así no ser el más adecuado para una gala como esta. La alfombra roja no exige uniformidad, pero sí conciencia del espacio que se ocupa.
En los Golden Globes, la elegancia no está en llamar la atención a toda costa, pero tampoco en desaparecer. Saber qué no llevar es, muchas veces, la forma más clara de entender qué sí funciona.

Eurídice Aiymet Garavito García
