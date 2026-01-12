Suscríbete
Moda

Lisa confirma el poder de las transparencias sofisticadas en los Golden Globes 2026

La cantante eligió un atrevido vestido para los Golden Globes 2026 y demostró que las transparencias pueden ser sutiles, elegantes y profundamente contemporáneas

Enero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

Lisa confirma el poder de las transparencias sofisticadas en los Golden Globes 2026

Jeff Kravitz/FilmMagic

Desde Beverly Hills, Lisa eligió hablar de moda desde la sutileza. Su aparición en los Golden Globes 2026 dejó claro que las transparencias siguen siendo un recurso vigente cuando se trabajan desde la precisión estética y no desde el impacto inmediato. La cantante llevó un vestido de Jacquemus Spring-Summer 2026 Ready-to-Wear, una pieza que transforma lo etéreo en una declaración de sofisticación contemporánea.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3755.jpg
Moda
Los looks más arriesgados vistos en los Golden Globes
Agosto 28, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1490.jpg
Celebridades
Los peores looks de las celebridades durante los Golden Globes
Diciembre 25, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

El vestido, confeccionado en una gasa negra casi imperceptible, se construye a partir de capas ligeras que flotan alrededor del cuerpo sin rigidez. La transparencia no busca exhibir, sino sugerir un juego visual que deja ver la silueta sin caer en lo literal. En este diseño, la sensualidad se filtra de manera casi arquitectónica, con un drapeado central que estructura la caída del tejido y aporta movimiento a cada paso. El resultado es una imagen que dialoga con el minimalismo emocional que Jacquemus ha perfeccionado en las últimas temporadas.

Lejos de los brillos exagerados o los cortes agresivos, Lisa apostó por un glam silencioso que conecta con una nueva idea de elegancia en la alfombra roja. Las mangas amplias, casi ceremoniales, aportan dramatismo sin peso visual, mientras que los delicados detalles en los extremos del vestido refuerzan la sensación artesanal del look. Todo parece pensado para acompañar el cuerpo, no para dominarlo.

El styling acompañó esta narrativa con precisión. El beauty look se mantuvo limpio, con una piel luminosa y un maquillaje que enfatiza la mirada sin competir con la textura del vestido. El cabello, llevado suelto y natural, refuerza la idea de una feminidad relajada pero cuidadosamente construida. En conjunto, el look confirma que el verdadero lujo hoy se encuentra en el equilibrio y en la coherencia estética.

Lisa Jacquemus.jpg

Lisa apostó por un glam silencioso que conecta con una nueva idea de elegancia en la alfombra roja

Getty images

La elección de Jacquemus no es casual. La casa francesa ha sabido redefinir el minimalismo con una carga emocional fuerte, donde cada prenda parece pensada para ser sentida antes que observada. En Lisa, esta filosofía encuentra una aliada perfecta, una figura capaz de transitar entre la moda conceptual y el glamour global sin perder autenticidad. Su presencia en los Golden Globes 2026 no solo consolida su estatus como referente de estilo, sino que también subraya cómo las transparencias pueden reinventarse lejos de clichés y fórmulas previsibles.

Este look se suma a una temporada de premios donde la moda parece regresar a la esencia con materiales nobles, siluetas limpias y una sensualidad que se expresa desde la confianza, no desde el exceso. Lisa lo entendió a la perfección y lo tradujo en uno de los momentos más elegantes de la noche.

Golden Globes Transparencias Jacquemus
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Jeans blancos, el básico perfecto del Cloud Dancer está de vuelta
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ya puedes comprar la colección La Famiglia de Gucci.jpg
Moda
Ya puedes comprar la colección La Famiglia de Gucci
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
6 formas elegantes —y actuales— de llevar jeans este invierno
Enero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That
Moda
El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style : Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020 : Day Seven
Moda
5 tendencias de 2025 que NO extrañaremos
Estas 5 tendencias de 2025 agotaron rápido su discurso y no generan nostalgia al dejarlas atrás
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ungaro - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1989
Moda
¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta
La moda en 2026 se inclina hacia un maximalismo inspirado en los años ochenta: siluetas con volumen, color sin timidez y accesorios que marcan presencia. Una estética que vuelve a apostar por la expresión
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025
Diez piezas clave que capturan el pulso estético de un año marcado por nuevos códigos de estilo y gestos reconocibles
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuándo es mejor decirle no a los accesorios en el cuello1.jpg
Moda
¿Cuándo es mejor decirle NO a los accesorios en el cuello?
Estas son las situaciones en las que prescindir de collares o joyas en el cuello afina el look y eleva la elegancia
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García