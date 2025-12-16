Suscríbete
Las noticias más relevantes de 2025

Estas 5 decisiones clave marcaron el rumbo de la moda global en 2025

Diciembre 16, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
El 2025 quedará registrado como un año de decisiones estructurales dentro de la moda. No fue una temporada dominada por un vestido viral ni por una estética puntual, sino por acontecimientos que alteraron jerarquías, cerraron ciclos y redefinieron el poder dentro del lujo global. Estos son los 5 hechos que realmente movieron el tablero.

1

Giorgio Armani muere y cierra una era del diseño italiano

La muerte de Giorgio Armani en 2025 marcó el final de una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. Más allá del impacto emocional, su fallecimiento abrió una conversación inmediata sobre el futuro de un imperio construido alrededor de una visión precisa de la elegancia moderna. Giorgio Armani no solo definió una silueta; estableció un lenguaje de sobriedad que atravesó décadas. Su ausencia reconfiguró el mapa creativo y empresarial del lujo italiano.

Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019

Muerte de Giorgio Armani

Pascal Le Segretain/Getty Images

2

Prada compra Versace y reordena el lujo italiano

La adquisición de Versace por parte del Grupo Prada fue uno de los movimientos corporativos más relevantes del año. La operación consolidó un bloque italiano capaz de competir con los grandes conglomerados franceses y planteó una pregunta clave para la industria: cómo integrar identidades creativas tan distintas sin diluir su ADN. La compra no fue solo financiera; fue estratégica y simbólica.

Suzy Menkes Celebrates a Twenty Year Partnership with Herald Tribune

Prada compra Versace y reordena el lujo italiano

Michel Dufour/WireImage

3

Jonathan Anderson asume la dirección creativa de Dior

El nombramiento de Jonathan Anderson como director creativo de Dior marcó un cambio generacional dentro de una de las maisons más influyentes del mundo. Su llegada fue leída como una apuesta por la experimentación controlada, el archivo reinterpretado y una sensibilidad más contemporánea. El debut confirmó que Dior entraba en una nueva etapa, menos dependiente del espectáculo y más enfocada en construcción a largo plazo.

Captura de pantalla 2025-10-01 112611 (1).png

Jonathan Anderson asume la dirección creativa de Dior

Cortesía

4

La salida creativa en Versace evidencia tensiones internas

El paso breve de Dario Vitale por la dirección creativa de Versace, seguido de su salida en pleno proceso de adquisición por Prada, expuso las fricciones entre estrategia corporativa e identidad creativa. El episodio dejó claro que los cambios de propiedad no siempre se traducen en estabilidad artística inmediata. En 2025, Versace se convirtió en un caso de estudio sobre transición y control creativo.

Clooney Foundation For Justice's The Albies - Cocktails

El adiós inesperado de Dario Vitale y el nuevo vacío creativo en Versace

Getty images

5

Hermès supera a LVMH como la empresa de lujo más valiosa del mundo

Uno de los datos más contundentes del año fue financiero: Hermès superó a LVMH en capitalización bursátil, convirtiéndose en la empresa de lujo más valiosa del mundo. El hito fue leído como una validación del modelo de escasez controlada, producción limitada y coherencia absoluta de marca.

Mientras LVMH continúa apostando por expansión y diversificación, Hermès fue premiada por una estrategia paciente, enfocada en artesanía, tiempos largos y una relación cuidadosa con el deseo. En 2025, el mercado envió un mensaje claro: crecer menos, pero con consistencia, puede generar más valor que la conquista acelerada.

Eurídice Aiymet Garavito García
