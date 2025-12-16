5

Uno de los datos más contundentes del año fue financiero: Hermès superó a LVMH en capitalización bursátil, convirtiéndose en la empresa de lujo más valiosa del mundo. El hito fue leído como una validación del modelo de escasez controlada, producción limitada y coherencia absoluta de marca.

Mientras LVMH continúa apostando por expansión y diversificación, Hermès fue premiada por una estrategia paciente, enfocada en artesanía, tiempos largos y una relación cuidadosa con el deseo. En 2025, el mercado envió un mensaje claro: crecer menos, pero con consistencia, puede generar más valor que la conquista acelerada.