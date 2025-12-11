Suscríbete
Cadillac EV: el auto del futuro que las mujeres del presente ya eligieron

Diciembre 11, 2025 • 
Harper’s Bazaar
El verdadero lujo se refleja en los valores que elegimos, en lo que apoyamos y en lo que dejamos al mundo. Y bajo esa nueva mirada, la mujer moderna –creativa, viajera, soñadora, la que se mueve entre días intensos y noches brillantes– entiende que el lujo empieza por tomar decisiones más conscientes y con propósito. Elegir qué llevar, qué consumir y, claro, qué conducir. Porque cada elección es una forma de decir quién eres y qué futuro quieres construir.

Por eso la familia Cadillac nos inspira tanto. Tres de sus nuevos vehículos eléctricos, OPTIQ, LYRIQ y ESCALADE IQ, encarnan una nueva idea de lujo; uno que une innovación, diseño, eficiencia y conciencia ambiental. La evolución lógica para esta generación que sabe que el verdadero poder está en elegir un camino más inteligente, más bello y más sostenible.

OPTIQ: energía juvenil, diseño vibrante y lujo consciente

La SUV más compacta de Cadillac es también una de las más expresivas. OPTIQ tiene una personalidad audaz y modernísima sin sacrificar refinamiento. Su diseño exterior vibra incluso en reposo gracias a líneas fluidas que proyectan movimiento y ventanillas traseras con diseño Mondrian que acentúan su silueta tipo fastback. Cada detalle está pensado para una mujer que necesita agilidad urbana sin renunciar a la estética.

Por dentro, Cadillac OPTIQ es un espacio donde la tecnología se integra con suavidad. Su pantalla OLED de 33” con resolución 9K envuelve la mirada como una pieza de arte digital. Google Built-In facilita rutas, agenda y apps con solo un comando de voz. Es lo que llamaríamos lujo eficiente, ¡inteligencia que se adapta al ritmo real de tu vida!

La experiencia se complementa con iluminación exterior coreografiada y funciones responsables como Regen on Demand, que convierte la desaceleración en energía útil. Con hasta 482 km de autonomía, Cadillac OPTIQ demuestra que moverse con estilo también puede ser un acto de amor al planeta.

LYRIQ: diseño poético, tecnología envolvente y un nuevo lenguaje de calma

Cadillac LYRIQ ofrece una experiencia de manejo superior sostenida en tres pilares: diseño impecable, potencia eléctrica y una serenidad interior que se siente desde el primer segundo. Con autonomía de 494 km y tracción All-Wheel Drive, ofrece una conducción ágil, intuitiva y deportiva, sin ruido, vibración ni interrupciones.

Su pantalla LED de 33” integrada artísticamente crea un paisaje visual expansivo. El sistema Active Noise Cancellation, respaldado por bocinas AKG y arquitectura acústica avanzada, silencia el mundo exterior para convertir cada trayecto en un momento propio.

El interior celebra la estética contemporánea con texturas suaves, líneas limpias e iluminación ambiental con 26 tonalidades para diseñar prácticamente tu estado de ánimo. Una rueda selectora con detalles de joyería, rines de 20”, faros LED verticales y un techo panorámico que enmarca el cielo completan una narrativa visual profundamente elegante. Te va a encantar.

ESCALADE IQ: elegancia monumental y responsabilidad a gran escala

El lujo eléctrico llevado al máximo. Perfecta para quienes buscan amplitud, presencia, tecnología total y un desempeño que supera expectativas. Con autonomía de hasta 740 km, 750 HP y aceleración de 0 a 100 km/h en 4.7 segundos, Cadillac ESCALADE IQ demuestra que la potencia también puede ser sostenible.

Su interior es sofisticación pura: una pantalla curva de 55” de pilar a pilar, puertas con apertura y cierre eléctricos, visión nocturna disponible y un sistema de sonido AKG con 42 bocinas que vuelve cualquier trayecto una experiencia cinematográfica. La segunda fila ejecutiva, con más espacio para piernas, asientos calefactables con masaje, mesa plegable y centro de control, es ideal para amigas, familia, niños o quien quieras llevar contigo.

Por fuera, sus rines de 24”, iluminación frontal adaptativa y el compartimiento frontal eTrunk de 345 litros de capacidad refuerzan su funcionalidad inteligente. Y gracias a tecnologías avanzadas de seguridad, desde cámara 360° hasta cambio automático de carril, es una aliada confiable para trayectos diarios y viajes largos. Un recordatorio de que la grandeza también puede ser sostenible.

Para las mujeres que buscan belleza, tecnología y valores en un mismo objeto de deseo, Cadillac no ofrece un vehículo. Ofrece un camino. Un nuevo modo de moverse por el mundo.

#Cadillac, el emblema de la nueva era del lujo eléctrico. #Let’sTakeTheCadillac

