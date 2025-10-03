Suscríbete
Especiales

Hearst Magazines celebra la Semana de la Moda en el Hôtel de Pozzo di Borgo de París

La celebración reunió a líderes editoriales y figuras de la moda en el Hôtel de Pozzo di Borgo de París, durante una velada que reflejó el espíritu creativo de Fashion Week

October 03, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
01 (3).JPG

Hearst Magazines celebra la Semana de la Moda en el Hôtel de Pozzo di Borgo de París

THIBAUT CHAPOTOT

El 30 de septiembre, París volvió a ser el epicentro del estilo con una velada organizada por Hearst Magazines en el histórico Hôtel de Pozzo di Borgo. En colaboración con Lagardère, la casa editorial reunió a sus líderes internacionales y a destacadas figuras del mundo de la moda, la cultura y los medios, en un encuentro que reflejó el poder global de la industria durante Paris Fashion Week.

También te interesa...
In memory of Diana, Princess of Wales, who was killed in an automobile accident in Paris, France on August 31, 1997.
Moda
El regreso triunfal de los icónicos tenis retro de Lady Di
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Madrid
Belleza
Los 6 accesorios de pelo que triunfarán este otoño y favorecen a cualquier corte
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Un escenario con historia

El Hôtel de Pozzo di Borgo, palacete del siglo XVIII y antigua residencia de Karl Lagerfeld, sirvió como telón de fondo para una noche marcada por la elegancia y la creatividad. En sus salones, decorados con la grandeza de la tradición parisina, se congregaron invitados que representan la influencia perdurable de la capital francesa en el lenguaje de la moda.

02 (4).jpg

Jeremie Leconte

03 (2).JPG

THIBAUT CHAPOTOT

04 (3).jpg

Jeremie Leconte

Una velada de líderes y visionarios

La cita reunió a los editores en jefe de Harper’s BAZAAR, Esquire, Town & Country y ELLE, quienes recibieron a diseñadores, estilistas y personalidades influyentes en un ambiente íntimo y sofisticado. Entre los asistentes se encontraban Jonathan Wright, Presidente de Hearst Magazines International; Kim St. Claire Bodden, Vicepresidenta Senior y Global Editorial & Brand Director; Eléonore Marchand, Global Editorial & Brand Director; el director artístico Harris Reed, al frente de Nina Ricci y su marca homónima; Imran Amed, fundador de Business of Fashion; además de las legendarias modelos Inès de La Fressange y Caroline de Maigret.

El encuentro no solo celebró la Semana de la Moda, sino que también puso en relieve la capacidad de Hearst para reunir a los principales actores que definen las conversaciones globales en torno al estilo y la cultura.

05 (2).JPG

THIBAUT CHAPOTOT

12.jpg

Jeremie Leconte

El espíritu de Paris Fashion Week

Con cócteles, aperitivos y un ambiente vibrante, la velada encapsuló el magnetismo de París: una ciudad que no solo alberga desfiles, sino que también inspira colaboraciones y reflexiones sobre el futuro de la moda. Más allá de la pasarela, estos espacios de diálogo refuerzan a París como centro neurálgico del lujo y la creatividad, y a Hearst como referente editorial en la narrativa cultural internacional.

20.JPG

THIBAUT CHAPOTOT

19.JPG

THIBAUT CHAPOTOT

16.JPG

THIBAUT CHAPOTOT

Paris Fashion Week lujo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Christian Dior: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Moda
5 claves para entender la nueva propuesta de Jonathan Anderson en Dior
October 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four
Moda
Las parisinas más elegantes consagran el borgoña como el color del otoño 2025
October 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_556107441_18531127465055095_5672974294840153114_n.jpg
Moda
Hombros altos: la apuesta de Belinda en Paris Fashion Week 2025
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
INSTAGRAM cover PNG8.png
Especiales
Alejandro Speitzer: Cartas de amor que trascienden el tiempo
September 26, 2025
 · 
María José Guzmán
29d40b9e-8159-bc10-a613-aec990459dd8.png
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…
September 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ASE_250513_0012_3059_RGB.jpg
Especiales
Audemars Piguet celebra 150 años con la elegancia atemporal de sus nuevos calendarios perpetuos de 38 mm
Tres nuevos calendarios perpetuos en 38 mm llegan como homenaje al legado de Audemars Piguet, piezas que transforman la precisión del tiempo en un gesto de estilo y celebran 150 años de excelencia relojera
September 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_499250964_18514659940026739_7722081386925239585_n.jpg
Especiales
Reino ANIMAL
Una exquisita colección de fauna hecha joyas, dentro del fascinante universo de Chopard
September 10, 2025
 · 
María José Guzmán
Imagen de WhatsApp 2025-09-05 a las 18.16.25_8b257934.jpg
Especiales
Strong, bold & IN LOVE
Natalie Portman ha sido parte de Miss Dior –la icónica familia de fragancias de la maison francesa– durante 15 años. En esta hermosa travesía, la actriz ha visto evolucionar el perfume y ha crecido a su lado. Hoy, una nueva entrega llega con el lanzamiento de Miss Dior Essence y platicamos con ella sobre todo el universo olfativo y emotivo que la rodea
September 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar