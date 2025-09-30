Suscríbete
Belleza

Los 6 accesorios de pelo que triunfarán este otoño y favorecen a cualquier corte

Esta temporada los detalles en el pelo se convierten en un recurso de estilo capaz de transformar cualquier look, estos son los 6 accesorios básico del otoño para el cabello

September 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Madrid

Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Este otoño, el cabello se convierte en un lienzo para jugar con texturas, brillos y formas a través de accesorios que no solo elevan un peinado, sino que también funcionan como piezas de estilo. La temporada marca un regreso al dramatismo discreto con detalles que acentúan el corte de pelo sin importar si se trata de un bob, una melena XL o un pixie sofisticado.
El otoño 2025 es la gran oportunidad para reinventarse con estos 6 accesorios de pelo que prometen dominar la temporada y convertirse en imprescindibles.

Un otoño lleno de posibilidades

Los accesorios de pelo de esta temporada permiten experimentar sin comprometer el estilo personal. Son versátiles, elegantes y funcionales, capaces de transformar un corte sencillo en un look memorable. Este otoño, el poder está en los detalles que adornan tu melena.

Diademas estructuradas

Las diademas vuelven con fuerza, pero esta vez con acabados arquitectónicos y satinados que aportan un aire pulido. Ya sea en terciopelo oscuro, con aplicaciones metálicas o en tejidos acolchados, se adaptan a cortes largos y cortos, aportando volumen y sofisticación. Perfectas para elevar un look de oficina o darle un giro moderno a un estilismo nocturno.

80a67d86038c85ae32783c9513f92cc9.jpg

Diademas estructuradas

Pinterest

Broches joya

Los broches XL con incrustaciones de cristales o perlas se llevan en solitario, colocados en un costado de la cabeza para atraer la mirada al rostro. Funcionan como un guiño vintage que aporta feminidad sin importar el largo del cabello. Incluso en un corte pixie, un broche joya puede transformarlo en un gesto de lujo instantáneo.

f1105953c545145556ea24dfadc2d895.jpg

Broches joya

Pinterest

Scrunchies de satén

Los scrunchies han dejado de ser un accesorio nostálgico para convertirse en piezas de moda. Este otoño se llevan en satén, terciopelo o seda brillante, elevando coletas y chignons bajos. La clave está en dejarlos visibles como parte del estilismo, en tonos profundos como vino, azul marino o verde oliva.

4738e5e03959828913b9e204e95aa12b.jpg

Scrunchies de satén

Pinterest

Pasadores metálicos minimalistas

Los pasadores finos en tonos dorados o plateados son aliados versátiles. Permiten sujetar mechones de forma estratégica, aportando un aire moderno y casi arquitectónico. Son discretos, pero transmiten la idea de un peinado intencional y estilizado.

2b4cb4f20104f6d0d00f2ab5f4923aec.jpg

Pasadores metálicos minimalistas

Pinterest

Pañuelos estampados

Lejos de ser exclusivos del verano, los pañuelos se reinventan en tejidos más densos y estampados otoñales. Se llevan doblados como cintillo, atados a coletas o incluso entrelazados en trenzas. Además, son un recurso perfecto para quienes buscan sumar color y dinamismo sin recurrir al tinte.

F1 Grand Prix of Hungary - Qualifying

Pañuelos estampados

Getty Images

Moños de terciopelo

Los moños regresan con un aire romántico y sofisticado. Colocados sobre coletas bajas o semi recogidos, funcionan como un detalle sutil pero impactante. El terciopelo en negro, burdeos o verde bosque los convierte en el accesorio ideal para acompañar desde looks casuales hasta estilismos de noche.

2200d055d5f07315980c513ed043f4ef.jpg

Moños de terciopelo

Pinterest

Eurídice Aiymet Garavito García
