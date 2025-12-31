Las mejor vestidas de 2025

Las celebridades que realmente marcaron el año no fueron las que apostaron por el golpe visual aislado, sino las que sostuvieron una narrativa coherente a lo largo de alfombras rojas, estrenos y apariciones públicas. Estas cinco mujeres de Hollywood no se disfrazaron de tendencia, sino que la interpretaron y la impusieron.

Lo que une a estas cinco mujeres no es un estilo común, sino una forma similar de entender la moda como extensión de personalidad y no como espectáculo. En 2025, las mejor vestidas no fueron las más ruidosas, sino las más seguras. Las que entendieron que vestirse bien no es impresionar una vez, sino sostener una conversación a lo largo del tiempo.