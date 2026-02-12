Suscríbete
Moda

Jung Kook, nuevo rostro global de Hublot

La firma suiza de alta relojería incorpora a una figura clave del pop internacional como embajador mundial y refuerza su vínculo con la cultura contemporánea

Febrero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jung Kook, nuevo rostro global de Hublot.jpg

Jung Kook, nuevo rostro global de Hublot

Cortesía HUBLOT

La alta relojería suiza vuelve a mirar hacia la música global. Hublot anunció el nombramiento de Jung Kook como su nuevo embajador mundial, un movimiento que coloca a uno de los integrantes más influyentes de BTS dentro del universo del lujo técnico y la innovación mecánica.

Jeon Jung-kook, conocido artísticamente como Jung Kook, debutó en 2013 como el miembro más joven del grupo surcoreano que transformó el alcance del K-pop. Vocalista principal y performer con una fuerte presencia escénica, su carrera ha evolucionado hacia proyectos en solitario que consolidan su identidad artística fuera del colectivo. Esa transición individual resulta clave para entender por qué una casa relojera como Hublot lo integra en su narrativa global.

La relación entre el artista y la marca no surge en el vacío. En la Copa Mundial de la FIFA™ 2022, Jung Kook interpretó Dreamers en la ceremonia inaugural, evento en el que Hublot fungió como Cronometrador Oficial. Ese cruce entre música y medición del tiempo planteó una conexión simbólica que ahora adquiere dimensión estratégica dentro del discurso de la firma.

Desde 1980, Hublot ha construido su identidad a partir del llamado “Arte de la Fusión”, principio que combinó oro con caucho en un momento en que la relojería tradicional no contemplaba ese tipo de mezclas. En 2005, el lanzamiento del Big Bang redefinió su estética con una arquitectura en capas, tornillos visibles y una lectura más industrial del lujo contemporáneo. En esta nueva etapa, el Big Bang Original Unico se posiciona como pieza central del diálogo entre la marca y su embajador.

El modelo integra el movimiento Unico, desarrollado internamente desde 2010, con cronógrafo flyback, rueda de columnas visible y una reserva de marcha de 72 horas. No se trata solo de especificaciones técnicas; es la manifestación del enfoque independiente que Hublot ha defendido dentro de la manufactura suiza. Vincular ese desarrollo mecánico con un artista que ha construido su carrera a partir de la disciplina, la precisión escénica y la reinvención constante refuerza la coherencia del anuncio.

Julien Tornare, CEO de la marca, destacó la capacidad de Jung Kook para evolucionar y superar límites, una cualidad que la firma identifica con su propia trayectoria de innovación. En paralelo, el artista ha señalado que la colaboración representa una continuidad natural en una historia que ya había cruzado caminos con la marca.

En la muñeca de Jung Kook, la relojería suiza encuentra un nuevo canal de resonancia global, donde la técnica y la música comparten el mismo pulso.

embajadores
Eurídice Aiymet Garavito García
